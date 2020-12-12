ادهني كريم الارز و الحليب يوميا علي بشرتك سيجعلك ملكة جمال في ٣ أيام تفتيح وتبييض فوري

كريم الارز و الحليب عند ظهور أي علامة من علامات التقدم بالعمر سواء كان الشعر الأبيض أو الخطوط الرفيعة والتجاعيد بصاب بحالة سيئة، فلا يوجد سيدة على الإطلاق لا ترغب في أن تبقى دائماً في حيوية وشباب، مما يجعلهم يقومون بتطبيق الكثير من المنتجات وأيضاً اتباع طرق الحقن المتنوعة سواء كانت بالفيلر أو البوتكس، ولكن هل تعلمين أنه بإمكانك الحصول على نفس فعالية هذه المنتجات وأفضل لأنها مكونات طبيعية آمنة تماماً تعرفي معنا عليها لتجربيها وستبهرك النتائج.

له القدرة على تضيق مسامات الوجه الواسعة، والتخلص من الرؤوس السوداء.

يعمل الكريم على شد ترهلات الجلد، والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة.

يمنحه للبشرة اللمعان والنعومة والإشراق المرغوب به.

فوائد كريم الأرز والحليباصنعي بنفسك كريم الأرز والحليب

بعيداً عن الحقن والمنتجات الكيميائية احصلي على بشرة خالية من التجاعيد بمكونات طبيعية:

كريم الأرز والحليب

في إناء عميق نقوم بخلط 3 ملاعق من الأرز المطحون مع ملعقتين من الحليب وتخلط المكونات معاً حتى نحصل على قوام كريمي، يطبق على الوجه والرقبة ويترك لمدة نصف ساعة حتى أن يجف ومن ثم يشطف بالماء الدافئ ويجفف، ويتم تطبيقه مرتين من كل أسبوع.

كريم الأرز والحليب والعسل

نحضر خلاط كهربائي نقوم بمزج كوب من الأرز المطهي مع كوب من الحليب على أن يكون كامل الدسم، وثلاث ملاعق من العسل الأبيض، وتخلط المكونات معاً حتى تتجانس ومن ثم يطبق على الوجه ويترك 20 دقيقة حتى تجف ومن ثم يشطف بالماء الفاتر.