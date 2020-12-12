يعتبر الفازلين هو مادة طبيعية ذات فوائد كبيرة للبشرة والجسم حيث يتكون من مواد تعمل على ترطيب وتفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء والداكنة بالبشرة ولذلك يمكن استخدام الفازلين كأحد المواد الطبيعية للعناية بالبشرة حيث يوجد الكثير من الأشخاص يستخدمون مرطبات الوجه الصناعية والتي قد تؤدي إلي ضعف البشرة وظهور البقع بها ولذلك يفضل استخدام الفازلين كمادة طبيعية غير ضارة للبشرة. ماسك الفازلين والنشا لتبييض الوجه ماسك الفازلين والنشا لتبييض الوجه مكونات الماسك: ملعقة كبيرة من الفازلين الطبيعي.

ملعقة كبيرة من النشا .

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض . طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بخلط الفازلين مع العسل والتقليب جيداً.

نقوم بعد ذلك بتقليب النشا مع الحليب ثم نقوم بإضافتها إلى خليط الفازلين والعسل .

نخلط جميع المقادير مع بعضها جيداً حتى يتكون لدينا خليط متماسك القوام .

نبدأ بفرد الماسك علي الوجه والرقبة مع تجنب منطقة العينين .

يترك الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة .

نقوم بعد ذلك يشطف الوجه بالماء الفاتر .

بعد ذلك نلاحظ تفتيح لون البشرة وإزالة أي بقع بالبشرة .

استمري تكرار هذا الماسك مرة كل أسبوع للحصول على أفضل تبييض وتفتيح للبشرة ماسك الفازلين وعصير الليمون لتفتيح البشرة ماسك الفازلين وعصير الليمون لتفتيح البشرة مكونات الماسك: ملعقة كبيرة من الفازلين الطبيعي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من السكر. طريقة تحضير ماسك الفازلين وعصير الليمون: نقوم بخلط السكر مع الفازلين والتقليب جيداً ثم نقوم بعد ذلك بإضافة عصير الليمون إلى الخليط .

نقوم بتقليب الخليط جيداً حتى يمتزج الخليط تماما.

نقوم بعد ذلك بتوزيع الخليط علي الوجه جيداً والرقبة أيضاً .

يترك الماسك على الوجه لمدة عشر دقائق حتي يتم الوجه جميع مكونات الماسك.

بعد مرور عشر دقائق نقوم بغسل الوجه جيدا من بقايا الماسك .

نقوم بتكرار هذا الماسك علي الوجه مرتان أسبوعياً للحصول على أفضل تفتيح وتبييض البشرة.

يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة بشكل سريع حيث يعمل عصير الليمون على إزالة الجلد الميت والبقع السوداء من البشرة ويعمل الفازلين على ترطيب وتنعيم البشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عايزة تكوني ملكة جمال ضعي ملعقة الفازلين على بشرتك وستصبحين بياض الثلج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.