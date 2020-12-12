طريقة عمل الزلابية الهشة بالمنزل بمذاق خاص وخطوات سهلة وبسيطة

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يعد تحضير الزلابية الهشة هو نوع الحلويات المشهورة لدي المصريين، ويشتهر تحضيرها في شهر رمضان الكريم، كما أنه أصبح عملها مشهور في كثير من البدان العربية ولكن بأسماء مختلفة، وتجد كثير من الأشخاص يعشقونها لما لها من مذاق جميل، ومكوناتها بسيطة جدا لا يخلو أي بيت منها، وتوجد منها أنواع مختلفة فالبعض يفضلها بالسكر البودرة والبعض الآخر يفضلها بالشربات، فالتنوع في مذاقها يجعل الكثير يرغب في تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويسر، وتجد الأمهات دائما يفضلون عملها لسهولة مكوناتها وتوفرها لدي الجميع فهي غير مكلفة، ونقدم لكي في هذا المقال مكونات وطريقة عمل الزلابية الهشة في المنزل.مكونات عمل الزلابية الهشة
تتكون الزلابية الهشة من مكونات سهلة وبسيطة تميزها بمذاق جميل وشهي وهي كما يلي:ـ
- 3 كوب دقيق.
- كوب ونصف ماء دافئ.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- ملعقة صغيرة سكر.
- رشة ملح.
- زيت غزير للقلى.
- لعمل الشربات، 2كوب من السكر، كوب من الماء، عصير ليمونة واحدة.
يتم تحضير الزلابية الهشة بخطوات مبسطة جداً وسريعة وهى كما يلي:ـ
- أولا لعمل الشربات، في إناء نضع 2 كوب من السكر ونضيف إليه كوب الماء ثم نضعه على النار، ونقلب جيداً حتي ذوبان السكر ونتركه لكي يغلي وعند بداية الغليان نضيف عصير الليمونة، يترك على النار لمدة عشر دقائق ثم نطفئ النار ونتركه لكي يبرد.
- بعد ذلك نضيف في إناء صغير ربع كوب ماء دافئ ونضيف إليه الخميرة والسكر ونقلبهما جيدًا، ثم نتركهما لمدة 15 دقيقة في درجة حرارة الغرفة لكي يتضاعف الحجم، هذه الخطوات تستخدم لاختبار نشاط الخميرة.
- ثم بعد ذلك نضيف الدقيق في إناء حجمه كبير، ثم نضيف إليه النشا والملح ونقلبهما جيداً.
- بعد ذلك نضيف خليط الخميرة إلى الدقيق ونستمر في التقليب جيدًا ، ثم نضيف الماء المتبقي بالتدريج مع التقليب بشكل مستمر حتي تتكون لدينا عجينة لينة، نتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتي يتضاعف حجمها.
- بعد اكتمال عملية التخمر نضعها في الماكينة المخصصة لعمل الزلابية، إذا لم تتوفر لديكي هذه الماكينة يمكنك استخدام كيس الحلواني.
- نقوم بوضع مقلاة علي النار ونضيف إليها كمية وفيرة من الزيت، نترك الزيت على النار ليتم تسخينه، الزيت الذي توضع به الزلابية يجب أن يكون ساخناً.
- نضيف قطع الزلابية إلى الزيت، احرصي على أن تكون قطع الزلابية بنفس الحجم.
- نقلبها في الزيت باستمرار ثم نخرجها من الزيت بعد أن تأخذ اللون الذهبي الجميل، نتركها على ورق المطبخ لكي تجف تماما من الزيت.
- ثم بعد ذلك نضعها في الشربات البارد لمدة ثلاثة دقائق، ثم توضع في مصفي لكى تُصفي من الشربات يمكنك استخدام السكر البودرة بدلاً من الشربات.
- ضعي قطع الزلابية في طبق التقديم، وقدميها بالهنا والشفا.
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