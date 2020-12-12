طريقة عمل الزلابية الهشة بالمنزل بمذاق خاص وخطوات سهلة وبسيطة

يعد تحضير الزلابية الهشة هو نوع الحلويات المشهورة لدي المصريين، ويشتهر تحضيرها في شهر رمضان الكريم، كما أنه أصبح عملها مشهور في كثير من البدان العربية ولكن بأسماء مختلفة، وتجد كثير من الأشخاص يعشقونها لما لها من مذاق جميل، ومكوناتها بسيطة جدا لا يخلو أي بيت منها، وتوجد منها أنواع مختلفة فالبعض يفضلها بالسكر البودرة والبعض الآخر يفضلها بالشربات، فالتنوع في مذاقها يجعل الكثير يرغب في تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويسر، وتجد الأمهات دائما يفضلون عملها لسهولة مكوناتها وتوفرها لدي الجميع فهي غير مكلفة، ونقدم لكي في هذا المقال مكونات وطريقة عمل الزلابية الهشة في المنزل.

مكونات عمل الزلابية الهشة

تتكون الزلابية الهشة من مكونات سهلة وبسيطة تميزها بمذاق جميل وشهي وهي كما يلي:ـ

3 كوب دقيق.

كوب ونصف ماء دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

زيت غزير للقلى.

لعمل الشربات، 2كوب من السكر، كوب من الماء، عصير ليمونة واحدة.

طريقة التحضير

يتم تحضير الزلابية الهشة بخطوات مبسطة جداً وسريعة وهى كما يلي:ـ