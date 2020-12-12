طريقة صنع مرطب الشفاه بالفازلين والزيوت الطبيعية بأبسط الخطوات في المنزل

مرطب الشفاه يعتبر من أهم الموضوعات التي تشغل الكثير من النساء، لأن الكثير منهم يعانون من تشقق الشفاه وجفافها، ولأنها من المناطق الحساسة والبارزة في الوجه، لذلك كثير منهم يبحثون على طرق علاج لهذه المشكلة التي تؤارق الكثير منهم، وهناك الكثير من مستحضرات التجميل التي تستطيع السيدات استخدامها في عملية ترطيب الشفاه، لكنها مكلفة الثمن، لذلك سوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بالتعرف على طريقة عمل المرطب بالمنزل بأبسط الخطوات.

طريقة عمل مرطب الشفاه بالفازلين

هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها عند عمله وهى كما يلي:-

نقوم بوضع 1 ملعقة كبيرة من الفازلين في إناء حراري، ثم نقوم بإدخاله الفرن الكهربائي على درجة حرارة متوسطة، لمدة دقيقة واحدة، حتى يذوب الفازلين بشكل كامل. نقوم بإضافة ربع ملعقة صغيرة صبغة طعام إلى الفازلين المذاب، ويمكن أن نقوم باستبدال صبغة الطعام بأحمر الشفاه. نقوم بإضافة نكهة إلى الخليط السابق، مثل الفانيلا أو الليمون أو الفراولة وغيرها من النكهات الأخرى. نقوم بوضع الإناء في الثلاجة لمدة نصف ساعة، حتى نحصل على خليط متماسك ومتجانس، وسهل وضعه على الشفاه. نقوم بدهن الشفاه بالمرطب، وذلك قبل النوم ونتركه لمدة يوم واحد.

طريقة عمل المرطب بالزيوت الطبيعية

يجب اتباع الخطوات التالية في طريقة عمل مرطب الشفاه بالزيوت الطبيعية وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق حراري ونضع فيه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ومعلقة صغيرة من زيت جوز الهند، وملعقة واحدة صغيرة من شمع النحل المبشور الطازج، وزيت اللافندر حسب الحاجة، وربع ملعقة صغيرة من زيوت الورد، ثم نقوم بوضع الخليط في إناء كبير مملوء بالماء المغلي، ثم نقوم بتقليب جميع هذه المكونات جيداً، حتى تذوب، ويتشكل خليط متجانس ومتماسك.

نقوم بإضافة ربع ملعقة صغيرة من الصبغة التي تستخدم في الطعام، أو نستخدم بدلاً منها أحمر الشفاه، ثم نقلب الخليط جيداً.

نقوم بإحضار طبق صغير ونضع فيه مرطب الشفاه، ونتركه حتى يبرد.

نضع المرطب على الشفاه، ونستخدمه كل يوم، حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

أسباب جفاف الشفاه

هناك بعض العوامل التي تساعد على الجفاف وهى كالآتي:-