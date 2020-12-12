عرض جديد لكورونا يصيب العيون.. ماهو؟

مجموعة من الأعراض الصحية التي تكاد تصيب مختلف أجهزة الجسم باتت ضمن أعراض كورونا المثبتة طبيا، وهاهي دراسة جديدة تضيف عرض صحي جديد يحدث نتيجة الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المنتشر عالميًا، وهذا العرض يتعلق بصحة العيون، وهو:

تأثير كورونا على العيون:

أكدت دراسة جديدة أنه من المهم تضمين التهاب العيون في قائمة أعراض كورونا المحتملة، وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة BMJ Open Ophthalmology، إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون أيضًا من أعراض بصرية، وقد يتم الخلط بينها وبين بعض أنواع عدوى العين الأخرى، ووفقًا للباحثين في الجامعة البريطانية ، فإن "العيون المؤلمة" دوت الخليج أهم مؤشر قائم على الرؤية لـ كورونا .

التهاب العين:

كجزء من دراستهم ، طلب الباحثون من الأشخاص الذين لديهم تشخيص مؤكد لـ كورونا إكمال استبيان حول أعراضهم، وكيف تمت مقارنتها قبل أن تكون نتائج اختبارهم إيجابية.

ووجدت الدراسة أن التهاب العيون كان أكثر شيوعًا بشكل ملحوظ عندما أصيب المشاركون بـ كورونا ، حيث أبلغ 16 ٪ عن المشكلة كأحد أعراضهم، وأفاد 5 ٪ فقط أنهم أصيبوا بهذه الحالة مسبقًا، بينما أفاد 18 ٪ من الأشخاص أنهم يعانون من رهاب الضوء (حساسية الضوء) كأحد أعراضهم ، كانت هذه زيادة بنسبة 5 ٪ فقط عن حالة ما قبل جائحة فيروس كورونا.

نتيجة الدراسة:

من بين 83 مستجيبًا ، أبلغ 81 ٪ عن مشاكل في العين في غضون أسبوعين من ظهور أعراض كورونا الأخرى، ومن بين هؤلاء ، أفاد 80 ٪ أن مشاكل عيونهم استمرت أقل من أسبوعين،. كانت الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها بشكل عام دوت الخليج التعب (عانى 90 ٪ ) ، والحمى (76 ٪) والسعال الجاف (66 ٪).

وفقًا للباحثين ، هذه دوت الخليج الدراسة الأولى للتحقيق في أعراض العين المختلفة التي تدل على التهاب الملتحمة فيما يتعلق بـ كورونا ، والإطار الزمني لها فيما يتعلق بالأعراض المعروفة الأخرى ومدتها. في حين أنه من المهم إدراج الأعراض العينية في قائمة الأعراض المحتملة لـ كورونا.