أسباب النوم القهري وعلاجه

النوم القهري هو حالة صحية مثبتة طبيًا، وهي تعني كثرة النوم والرغبة به في كل وقت، ومثل هذه الحالات تحتاج إلى تدخل طبي للسيطرة عليها، كونها تؤثر بشكل كبير على نمط حياة الشخص.

أعراض النوم القهري:

مرض النوم القهري مرض عصبي يصيب الدماغ ليس له سبب مباشر معروف، وهو مرض يصيب النساء و الرجال في عمر الشباب، وبسبب تفاوت حدة أعراضه، قد لا يدرك المصاب مرضه، ويستمر المرض عدة سنوات،

ذكر موقع "ويب طب" أعراض النوم القهري وهي:

تكرار الشعور بالنعاس في فترة النهار.

اضطرابات في الكلام والتصرفات أو الإصابة بما يسمى الهلوسة.

ضعف في عضلات الجسم وتوقف حركة الجسم أثناء نوبة النعاس.

الإصابة باضطراب النوم وصعوبة الحصول على نوم صحي.

الرغبة المفاجئة بالنوم في أوقات النهار، ويمكن أن تحدث تلك النوبة أثناء العمل أو قيادة السيارة.

علاج مرض النوم القهري:

مرض النوم القهري ليس له علاج طبي مباشر، إلا أن بعض الأدوية والنصائح الطبية يمكن أن تحد من الحالة وتقي من مضاعفات المرض على الصحة العامة، وهي مثل:

يصف الطبيب مجموعة من العقاقير الطبية المنبهة تساهم في تقليل الشعور بالنعاس وتنظيم النوم.

يمكن الاستسلام للنوم خلال النهار ولكن لفترات قصيرة وفي أوقات مناسبة، وذلك للسيطرة على نوبات النعاس وتفادي حالة النوم المفاجئ التي يمكن أن تسبب عواقب وخيمة.

يصف الطبيب مضادات الاكتئاب في الحالات المتقدمة من المرض وذلك لتقليل نوبات الهلوسة.

وأخيرًا من المهم التفرقة بين أعراض النوم القهري والحالات الطبيعية الأخرى التي تسبب اضطرابات في النوم أو النعاس خلال النهار.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.