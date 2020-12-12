ما هو مرض الإنتان وما دوت الخليج مضاعفاته وكيف يمكن تشخيصه، والإنتان او تعفن الدم هو مشكلة صحية تهدد الحياة نتيجة استجابة الجسم الشديدة للعدوى. ويطلق الجسم عادة مواد كيميائية في مجرى الدم لمحاربة العدوى.

وبحسب ما جاء على موقع "مايو كلينيك"، يحصل الإنتان عندما تكون استجابة الجسم لهذه المواد الكيميائية غير متوازنة، ما يؤدي لحدوث تغييرات يمكن أن تتلف عدة أجهزة عضوية.

وفي حال تطور الإنتان الى ما يعرف ب الصدمة الإنتانية، فإن ضغط الدم يشهد انخفاضًا كبيرًا، ما قد يؤدي إلى الوفاة.

إذن الإنتان ناتج عن العدوى، ويمكن أن يصيب أي شخص، لكنه أكثر شيوعًا وأشد خطورة لدى الفئات التالية:

كبار السن.

النساء الحوامل.

الأطفال الذين تَقِل أعمارهم عن السنة.

مرضى الحالات المزمنة مثل مرضى السكري والكلة والرئة والسرطان.

الاشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

ما دوت الخليج اعراض مرض الإنتان

ما يؤكد الاصابة بالعدوى والإنتان هو العلامات والمضاعفات التالية:

التغير في الحالة العقلية.

عندما يعادل الرقم الأول (العلوي) في قراءة ضغط الدم، ويعرف أيضًا بالضغط الانقباضي، 100 مم زئبقي أو أقل.

عندما يكون معدل التنفس 22 نفسًا في الدقيقة أو أعلى.

أما مضاعفات الصدمة الإنتانية فتتلخص بالتالي:

الحاجة للدواء للحفاظ على ارتفاع ضغط الدم بشكل أكبر أو موازي لمستوى 65 ملليمترًا من الزئبق (ملليمتر زئبقي).

ارتفاع مستويات حمض اللاكتيك في الدم، ما يعني ان الخلايا بالجسم لا تستخدم الأكسجين كما ينبغي.

ما دوت الخليج أسباب مرض الإنتان

يمكن لأي نوع من انواع العدوى سواء البكتيرية او الفيروسية او الفطرية التسبب بالإنتان، وأكثر الامراض المسببة للإنتان دوت الخليج:

الالتهاب الرئوي.

عدوى الجهاز الهضمي.

عدوى الكلى والمثانة وأجزاء أخرى من الجهاز البولي.

عدوى مجرى الدم.

ما دوت الخليج مضاعفات مرض الإنتان

يمكن للبعض ان يتعافى من الإنتان الطفيف، لكن الإنتان الشديد والصدمة الإنتانية يمكن أن تزيد من معدل الوفيات وخطر الاصابة بالعدوى في المستقبل.

كيف يمكن تشخيص مرض الإنتان

لتبيان الاصابة بمرض الإنتان، يطلب الأطباء عدة اختبارات لتحديد العدوى الكامنة، ومنها: