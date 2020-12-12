أسهل روتين لتبيض اليدين في ثلاث خطوات فقط بوصفات سهلة وفي كل منزل

أسهل روتين لتبيض اليدين احصلي الآن على يد بيضاء وناعمة في ثلاثة خطوات فقط حيث يعانى كثير من الناس باسمرار اليدين خصوصاً الفتيات، بسبب غسيل الصحون وعدم ترطيب اليد جيداً، وبسبب تعرض اليدين إلى أشعة الشمس المباشرة في النهار، من خلال اتباع هذا الروتين اليومي سوف تتخلصين من الاسمرار وتحصلين على يدين بيضاء وناعمه مسل يد الأطفال.

أسهل روتين لتبيض اليدين

قومى بترطيب يدك جيدا حتى تتخلصي من الجفاف، وأيضا قومى بتقشيرها مرة أو مرتين أسبوعيا لكى تتخلصي من الجلد الميت خصوصا المنطقة التي تكون حول عقلة الأصبع، واذا امكن استخدمي واقي الشمسي أثناء خروجك خصوصا أثناء الصباح لأن أشعة الشمس تؤثر جدا على لون اليدين، تعرفي أيضا على وصفات لتطويل ونعيم الشعر،

مكونات الخطوة الأولي

أناء نظيف فارغ.

ماء دافئ أو ماء ورد.

ملعقه صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

عصير ليمون.

ضعي الماء في الأناء.

ثم أضيفي البيكربونات الصوديوم والقليل من عصير الليمون.

لمدة 10 دقائق مع تدليك اليدين.

احضري معلقتين من السكر.

ملعقتين من القهوة.

ملعقتين من الزيت الزيتون.

ضعي جميع المكونات السابقة في أناء واخلطيها جيدا.

افركي يدك بالخليط لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

ثم اغسلي يدك في الماء الذي كانت فيه يدك في الخطوة الأولي.

احضري القليل من معجون الأسنان.

ومعلقتين من العسل الأبيض.

اخلطي المكونات جيدا سوياً.

ضعي المساك على يدك لمدة ربع ساعه..

ثم اغسلي يدك جيدا وضعي عليها المرطب الخاص بكى.

هذه الوصفة تعمل على تبيض اليدين وتنعمها.

الخطوة الأوليالخطوة الثانية.الخطوة الثالثة واهم خطوة.

هذه الوصفة فعال جدا لأنها مجربة وتعطى نتائج مرضية من أول استخدام، حيث أن تتميز هذه الوصفة بالسهولة وأيضا جميع المكونات متوفرة في المنزل، لا تحتاجين أنفاق نقود كثيرة على المنتجات الصناعية والكيميائية التي تباع في جميع متاجر المستحضرات التجميلية.