طريقة عمل أيشادو ظلال العيون في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

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أيشادو ظلال العيون ، هو نوع من أنواع المكياج الذي تبحث عنه الكثير من البنات، لأنه يظهر جمال العيون، ويزيد من جمالها الخارجي، لأن العيون من أجمل ملامح الوجه التي خلقها الله وأبدع في خلقها، فيجب علينا أن نحرص عليها ونجملها بالمساحيق الطبيعية، وندمج الألوان مع بعض لنظهر ما فيها من جمال، وسوف نتحدث معكم من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل أيشادو ظلال العيون في المنزل، بوصفات طبيعية لا تضر بالعين، بل تظهر من جمالها وتجعلها جذابة وجميلة.مكونات أيشادو ظلال العيون
يحتوي مظلل العيون على بعض المكونات التي تظهر جمال العين ولا تضرها وهى كما يلي:-
- ملعقة من نشا الذرة وتوجد عند العطار.
- ملعقة من زبدة الشيا.
- ملعقة من جوز الطيب المطحون.
- ملعقة من البنجر الناشف المطحون الناعم.
يجب إتباع هذه الخطوات لتحصلي على أيشادو ظلال العيون يبرز جمال العيون ويحميها من المواد الكيميائية التي تسبب الأضرار لها وهى كما يلي:-
- نقوم بوضع ملعقة نشا الذرة، بعد ذلك نضع زبدة الشيا وملعقة جوز الطيب المطحونة، ونقلب بظهر الملعقة حتى تحصلي على القوام المطلوب.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البنجر الناعم بالتدريج حتى نحصل على اللون المناسب.
- نقوم بإحضار علبة فارغة ونضع مظلل العيون بداخلها ونتركه يرتاح ويثبت.
- نقوم بتجريبه على جفن العين لمعرفة درجة اللون، بعد ذلك سوف يكون عندك أيشادو ثابت وجميل .
نصائح عند وضع أيشادو العيون
هناك بعض النصائح التي يجب إتباعها عند استخدام أيشادو ظلال العيون وهى كما يلي:-
- قومي بتنظيف جفن العين قبل وضع المظلل.
- قومي بوضع البريمر الخاص بالعين أولاً، لأنه يعمل على تثبيت المظلل لمدة أطول.
- يجب وضع الطبقة البيضاء قبل الطبقة الأساسية.
- نضع المظلل الغامق في الزاوية الخارجية للعين.
- يجب إستخدام الألوان الفاتحة، حتى تبدو العين أكبر وأوسع.
- يفضل وضع لون واحد على جفن العين، حتى لا يظهر الجفن أصغر.
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