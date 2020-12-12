بسكوت العشر دقائق الهش اللذيذ أحلي طريقة عمل بسكويت ال10 دقائق بأقل التكاليف

اشتهر كثيرا بسكوت العشر دقائق حتي تصبح من أشهر الترندات في صفحات الوصفات في مواقع التواصل الاجتماعية وذلك بسبب الملل التي واجهته الأسرات المصرية بعد الجلوس في المنزل وعدم نزولهم إلي الشوارع أو النوادي أو المقاهي، فأصبحوا يبحثون عن أي وسائل تسليتهم وأيضا يجب أن تكون مفيدة جدا لكي يتناولها الأطفال ما سناكس بدلا من المأكولات الخارجية التي يتم شراؤها من المخابز والمحلات، والتي لا نكون متأكدين من نظافتها خاصة في الأوضاع الصحية التي نمر بها. مكونات عمل بسكويت 10 دقائق مكونات عمل بسكويت 10 دقائق المكونات أثنين كوب كبير الحجم من دقيق القمح الأبيض أو دقيق الفينو.

نصف كوب كبير الحجم من الزيت الذرة.

اثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبدة.

نصف ملعقه كبيره الحجم من البيكنج بودر.

حبة بيض كبيرة الحجم.

رشة صغيرة من الفانيليا.

كوب كبير الحجم من السكر الأبيض البودرة.

ملعقتين كبار الحجم من الكاكاو الخام. طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق نأتي بطبق بلاستيك كبير الحجم، ونقوم بوضع به السكر الأبيض الناعم ويجب أن يكون منخول، ونضع عليه ملعقتين الزبدة ويجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

نضع الزيت علي الزبده والسكر، ونستخدم المضرب الكهربائي ونخلط المكونات مع بعضها حتى يخلط السكر مع الزبده والزيت.

نضع عليهم حبة البيض و نضيف إليه الفانيليا ونخلطهم جيدا حتى تصبح المكونات هاشه، ويجب استخدام السكر الأبيض لكي تكون العجينة بيضاء.

نخل الدقيق جيدا حتى نتخلص من أي تكتلات به أو شوائب، ونضيف إليه ملعقه البيكنج بودر ونقليها معه، ونبدأ بوضع علي الخليط.

نضع الدقيق تدريجيا علي العجين ونعجن حتي يختفي الدقيق، ونقوم بوضع جزء آخر ونعجن مرة أخرى ونأخذ تلت العجين نضعها جانبا.

ونضيف باقي الدقيق ونعجن حتي ننتهي من العجينه وتصبح عجينه شبه لينه غير مقتنع.

في الجزء الذي اخذناه من العجين نقوم بوضع عليه ملعقتين الكاكاو الخام ونعجنه مع العجن حتى نحصل على عجين بني غامق.

نغطي العجين باستخدام ورق الأسترتش ونتركه جانبا لمدة نصف ساعة حتى تختمر.

بعد مرور الوقت نستخدم قطاعات العجين ومدمج بين البني والأبيض وتدخل الى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق. طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق

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