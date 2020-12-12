اقوى كرياتين طبيعى رهيب لفرد وتنعيم وتغذية الشعر كالسحر في المنزل

يعرف الكرياتين بأنه منه واحد من المواد التي يقوم باستخدامها الكثير من صالونات التجميل لفرد الشعر المجعد والخشن، ولكن هذا يكلفكم الكثير من المال مع العلم من الممكن أن تقومين بتحضيره واستخدامه بنفسك في المنزل بدون الحاجة للذهاب وتكلف العديد من النفقات، فأنت سوف تقومن باستخدام مواد طبيعية 100% يستفيد منها شعرك كثيراً أفضل من المواد الكيماوية التي تكون موجودة بالمنتجات الأخرى.

الكرياتين ذات المكونات الطبيعية أفضل بكثير من استخدام الكرياتين الذي يحتوي على مواد كيماوية ضارة ويتم استخدامه كما يلي:

كرياتين الموز للشعر:

يحتوي الموز على كثير من العناصر التي تضر بفروة الرأس وصحة الشعر، ويكون من أفضل أنواع الكرياتين الطبيعي لفرد وتنعيم الشعر حيث يتم استخدامه من خلال هرس حبة من الموز مخلوطة مع بيضتين ويفضل أن تقومين باستخدام الخلاط اليدوي حتى تهرس الموز بطريقة جيدة وتمتزج مع البيض تماماً، ثم عليكِ بتوزيع الخليط على الشعر وتمشيطه ولف الشعر على هيئة كعكة وبعدها يغطى بغطاء الاستحمام البلاستيكي لحوالي ساعتين، يشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم وسوف تلاحظين النتيجة من أول استخدام.

كرياتين البيض للشعر:

قومي بخفق بيضة واحدة مضاف لها 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت الخروع و5 قطرات من زيت الياسمين أو اللافندر وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، ثم يتم خلط المكونات مع بعضها حتى أن تتجانس ومن ثم يتم توزيعها على الشعر من الجذور حتى نهاية الأطراف ويلف ويغطى بغطاء الاستحمام ويترك ساعة ومن ثم غسله بالطريقة الذي سبق ووضحنها إليكم.