وصفات للتخلص من قشرة الشعر نهائياً بمكونات طبيعية موجودة في المنزل

وصفات للتخلص من قشرة الشعر نهائياً، قشرة الشعر عبارة عن رقائق بيضاء فتتكون من خلايا الجلد الميتة في فروه الشعر، حيث تعتبر قشرة الشعر هي من أكثر الأمور إزعاجا وإحراجا للنساء والرجال لان هذه القشور تكون واضحة احياناً، وقد تسبب قشرة العشر التهابات الجلد في فروه الرأس وحكة دائماً ومن الصعب التخلص منها وعلاجها في حالة استخدام الشامبو غير مناسب للشعر وايضاً الاستحمام بماء ساخن يصيب فروه اشعر بالقشرة، حيث الإهمال في علاجها يسبب تساقط الشعر، وتقصف الشعر، وجفاف الشعر، ورائحة كريهة في العشر، وعندما يحدث حكة شديدة في فروه الرأس تصبح بحدوث فراغات كبيرة في الشعر، الوصفات الطبيعية هي أفضل واضمن من المنتجات الكيميائية التي تدمر الشعر، سوف نقدم لكي في هذا المقال وصفات للتخلص من قشرة الشعر.

وصفات للتخلص من قشرة الشعر نهائياً:

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم في علاج قشرة الشعر لأنها من اضمن وأفضل الوصفات، لا تحتوي على أي مواد كيميائية تضر الشعر مثل الشامبوهات، والكريمات ومنظفات فروه الرأس، فنلجأ إلي الوصفات المنزلية وهذا المقال يتحدث عن الوصفات الطبيعية.

يعمل خل التفاح على علاج الفطريات التي تحدث بسبب قشرة الشعر فيقضي على الجلد الميت ثم يتخلص من قشرة الشعر.

نقوم بإحضار كوب من خل التفاح، وكوب من الماء الفاتر.

نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو الخاص، ونتركه حتى يجف.

نحضر وعاء كبير ونضع فيه كوب الماء وكوب خل التفاح ونخلطهم جيداً.

نضع الخليط على الشعر النظيف المجفف، ثم نتركه لمدة 15 دقيقة.

نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر ثم نكرر هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

تساعد صودا الخبر أو كربونات الصودا في التخلص من قشرة الشعر بسهولة حيث إنها تجعل الشعر نظيفا وهي مطهر طبيعي يعالج فروه الرأس من الفطريات، وتعمل على تخفيف الحكة، وتعطي الشعر أكثر لامعاناً.

نحضر ملعقة كبيرة من صودا الخبر أو كربونات الصوديوم، ثم نضعها على شعر رطب ونعمل على فرك الفورة بصودا الخبز وتدليك الشعر لمدة 15 دقيقة.

نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر فقط دون وضع شامبو عليه.

نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

يساعد عصير الليمون في التخلص من فشرة الشعر لأنه يحتوي على أحماض تساعد في علاج الفطريات الموجودة في فروه الشعر.

نحضر كوب من الماء وملعقتان كبار من عصير الليمون الطازج، ونخلطهم ثم نضعهم على الشعر مع التدليك لمدة 10 دقائق.

نكرر هذه الوصفة يومياً للحصول على نتيجة أفضل.

وصفة لإزالة قشر الشعر بـــــــــــ (خل التفاح):وصفة لإزالة قشر الشعر بـــــــــــ (صودا الخبر)أو(كربونات الصوديوم):وصفة لإزالة قشر الشعر بـــــــــــ (عصير الليمون):