تكثيف الشعر من الأمام وصفة رهيبة والسر في زيت الطبخ

تكثيف الشعر من الأمام أكثر ما يبحث عنه الجميع رجالاً ونساء، حيث أن مشكلة تساقط الشعر يعاني منها الجميع، نظراً لعدة عوامل سنتطرق إليها لاحقاً، ويعد زيت الأرقطيون أو دوار الشمس له دور فعال في تحفيز نمو الشعر ويقضي على مشكلة تساقط الشعر نهائياً، سنخبركم في السطور القادمة عن أفضل الطرق لتكثيف الشعر ومنع تساقطه.

أسباب تساقط الشعر

يمكن أن يشير تساقط الشعر المتزايد إلى وجود مشكلات صحية أو تغيرات هرمونية أو العديد من الأسباب الأخرى، مثل:

المواقف العصيبة، حيث أن الإجهاد النفسي والعاطفي القوي يؤدي إلي تساقط الشعر.

الاستعداد الوراثي، مثل حالات الصلع الكامل أو الجزئي.

نقص الفيتامينات، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي صارم أو نظام غذائي فقير إلى مشاكل في الشعر والأظافر والجلد.

عدم التوازن الهرموني، تتميز النساء بمثل هذه التغييرات أثناء الحمل والرضاعة وانقطاع الطمث.

سوء التعامل والعناية بالشعر، تساقط الشعر بسبب الاستخدام المفرط لمنتجات التصفيف وكذلك المستحضرات الغير مناسبة لنوع الشعر.

تكثيف الشعر من الأمام

المكونات

ملعقة من الخردل المطحون.

عصير بصلة متوسطة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت دوار الشمس.

طريقة الاستخدام:

تُخلط جميع المكونات السابقة ويتم تقليبها جيداً.

افركي المزيج الناتج في فروة الرأس، واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه بالشامبو.

يمكن استبدال عصير البصل من الوصفة السابقة بنصف ملعقة من الفلفل الأحمر، ولكن تأكدي من عدم وجود حساسية من الفلفل.

ماسك الزبادي والقشطة

يمكنك استخدام أي منتج حليب مخمر يحتوي على نسبة من الدهون لترطيب وتكثيف الشعر، وزيادة نعومته ولمعانه وحمايته من الجفاف، والمكونات هي كوب من الزبادي وملعقة من القشطة، وملعقة من زيت الزيتون، ويمزج الخليط جيداً، ومن الأفضل وضع المزيج واستخدام منشفة دافئة كي يمتصة الشعر.

تنعيم وتكثيف الشعر

المكونات

ملعقة من العسل.

صفار بيضة واحدة.

ملعقة من الخردل.

الطريقة: