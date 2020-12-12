اقوي خلطة لتكثيف الرموش وتطويلها بجنون في ليلة واحدة فقط

اقوي خلطة لتكثيف الرموش، الرموش الكثيفة هي سر جمال العيون وجاذبيتها، ولذلك تحلم كل أنثى برموش كثيفة وطويلة وبشكل طبيعي، ولكن تلجأ الكثير من السيدات إلى تطويل الرموش وتكثيفها باستخدام أنواع مختلفة من ماسكارا العيون، كذلك يلجأ البعض إلى تركيب الرموش الصناعية للحصول على رموش أكثر كثافة، ولكن كلا الطريقتين يضران بالرموش.

حيث تسبب أغلب أنواع الماسكارا تساقط الرموش وضرر كبير للعيون، وهذا بسبب وجود بعض المواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها، أما الرموش الصناعية فإن تركيبها وخلعها يسبب تساقط كمية كبيرة من الرموش الطبيعية، لذلك يجب التقليل من استخدام هذه الطرق، ومن الأفضل الاستفادة من المواد الطبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها دون التسبب بأي ضرر للرموش أو العيون.

اقوي خلطة لتكثيف الرموش

من أسرع الطرق الطبيعية للحصول على رموش كثيفة هو استخدام زيت الخروع، وهذا لأنه يحتوي حمض يسمى حمض الريسينوليك وحمض أخر يسمى حمض دهني أوميغا 9، وهذه الأحماض لها دور كبير في محاربة البكتيريا التي تعيق نمو شعر الرموش، حيث يتم مسح الرموش كل يوم قبل النوم بقطنة صغيرة أو فرشاة ماسكارا نظيفة، وعند الاستيقاظ يتم غسل الرموش بالماء الفاتر، وبعد المداومة على هذه الطريقة لمدة شهر، سوف نلاحظ فرق كبير في شكل الرموش وطولها.

كذلك يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت الفعالة جداً في تطويل الشعر، وهذا لأنه غني بفيتامين e، ويتم تطبيقه على الرموش أيضاً قبل النوم، ولكن يفضل تدفئته للحصول على نتيجة أفضل، ويتم غسله في اليوم التالي، وبعد مرور أسبوعين نحصل على نتيجة ملحوظة.

أسباب الرموش الخفيفة

هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى ظهور الرموش بكمية صغيرة رقيقة حول العين، ومن هذه العوامل العوامل الوراثية، كذلك الحالة النفسية للإنسان قد تتسبب في تساقط الرموش، كما أن فرك العين بشكل مستمر يسبب تساقط الرموش بشكل كبير، كما أن سوء التغذية وإهمال الأغذية المفيدة له دور كبير في شكل رموش العيون، كما تهمل الكثير من السيدات إزالة مكياج العيون قبل الخلود للنوم وهذا من أكبر الأخطاء التي تضر بالرموش والعيون بشكل عام.