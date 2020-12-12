وصفة الخل لإزالة شعر العانة نهائيًا وتبيض فوري للمناطق الحساسة

وصفة الخل لإزالة شعر العانة، الخل من المواد الطبيعية التي نحصل عليها من التفاح أو قصب السكر او العنب، ويوجد الخل في كل منزل، وهذا لاستخداماته الكثيرة سواء في الطبخ أو التنظيف والتطهير، ولكن ما لا يعرفه الكثير أن من استخدامات الخل إزالة الشعر الزائد في الجسم وتقليل ظهور الشعر أيضاً، وهذا لأن الخل يحرق بصيلات الشعر ويضعفها وهذا يؤخر ويقلل ظهورها مرة أخرى.

وصفة الخل لإزالة شعر العانة نهائيًا

ويجب استخدامه لإزالة الشعر أثناء الاستحمام وهذا لأن الجلد يكون أكثر رطوبة، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من الخل مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وبعدها نوزع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، وبعدها يتم إزالة الشعر الزائد بالشفرة بكل سهولة، وبعد الانتهاء يفضل ترطيب البشرة ببعض من زيت الزيتون أو الجلسرين.

ويمكن مضاعفة المقادير في حالة الرغبة في ازالة الشعر من منطقة كبيرة من الجسم، ويمكن استخدام الخل فقط لغزالة الشعر، وذلك عن طريق غمس الشفرة في الخل ثم القيام بإزالة الشعر، مع الحرص على غمس الشفرة في كل مرة يتم فيها غزالة الشعر، وهذا للحصول على نتيجة مرضية وملحوظة.

التخلص من مشكلة نمو الشعر بواسطة الخل

يمكن استخدام الخل أيضاً في التخلص من مشكلة نمو الشعر الزائد تحت الجلد، وذلك عن طريق خلط كوب كبير من الخل الأبيض مع ربع كوب من الملح وربع كوب من الماء والقليل من جل الاستحمام، وبعدها يتم توزيع الخليط على البشرة، ويتم فركها بطريقة بحركات دائرية بسيطة، ثم يترك الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق، وبعدها يتم غسل البشرة بالماء الفاتر ثم يتم ترطيبها بمرطب خفيف، ويمكن استخدام هذا الخليط مرة أو مرتين في الأسبوع، وهذا على حسب نوع البشرة، فإن كانت البشرة حساسة يجب ألا يتم استخدام هذا الخليط إلا مرة واحدة فقط في الأسبوع.

الخل للتخلص من القشرة

ولا تقتصر فوائد الخل الجمالية على إزالة الشعر، بل يمكن استخدام الخل للتخلص من قشرة الشعر، حيث يتم عمل محلول مخفف منه واستخدامه على فروة الرأس، وهذا للقضاء على القشرة والفطريات التي تصيب الشعر في بعض الأحيان، كما يمكن غسل الشعر بمحلول مخفف من الخل لإزالة الدهون والزيوت الزائدة من الشعر، كما أن غسل الشعر بمحلول الخل كل فترة، يمنح الشعر مظهراً لامعاً وأكثر جاذبية.