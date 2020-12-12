تطويل وتنعيم الشعر المجعد والخشن في 10 دقائق بدون استشوار ولا مكواه

هناك الكثير من الخلطات الطبيعية التي تعمل على إصلاح كافة مشكلات الشعر من تساقط وفراغات ومنها من المشاكل التي تعاني منها الكثير من الفتيات والسيدات، وتعد الخلطات الطبيعية أؤمن علي السعر من إستخدام المنتجات التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة بالشعر، وفي هذا الموضوع سنقدم لكم أفضل الخلطات التي تعمل علي تطويل وتنعيم وتكثيف الشعر. خلطة جل الصبار لتنعيم وتطويل الشعر خلطة جل الصبار لتنعيم وتطويل الشعر المكونات: كمية مناسبة من الصبار الطبيعي.

ملعقتين من زيت الصبار. طريقة الإستخدام: يتم أولا إستخلاص چل الصبار من النبات وذلك بفتح الصبار بسكين حاد وأخذ ما بداخله من چل بالملعقة.

بعد ذلك يتم ضرب هذا الچي في الخلاط إلى أن يصبح لزج بعض الشيء، ثم وضع هذا الزيت على النار مع القليل من الزيت الذي إعتدت على إستخدامه لشعرك ويفضل أن يحتوي الزيت على الصبار.

بعد ذلك يتم عمل حمام زيت بهذه الخلطة مرة كل أسبوع عن طريق غسل الشعر وتركه حتي يصبح ناشف ثم تقسيمه إلى أربع أجزاء وتوضع الزيت على فروة الرأس والأطراف.

تترك الخلطة على الشعر بعد تغطيته بونيه لمدة ساعتين ويشطف الشعر بالماء والشامبو.

تكرر الوصفة مرة واحدة كل أسبوع. خلطة الثوم وزيت الزيتون لتكثيف الشعر خلطة الثوم وزيت الزيتون لتكثيف الشعر المكونات: خمسة فصوص من الثوم.

150 مللي من زيت الزيتون. طريقة الإستخدام: يتم وضع الثوم بعد تقطيعه الى اربعة اجزاء داخل زجاجة من زيت الزيتون.

يتم تحمير الثوم في زيت الزيتون لمدة أسبوع بعيدا عن الضوء والهواء.

بعد ذلك يتم إستخدام الخلطة كحمام زيت مرتين بالأسبوع للحصول على النتائج المرغوبة.

يترك الزيت على الشعر لمدة ساعتين ثم يتم غسله بالماء والشامبو. خلطة الأرز لتنعيم الشعر خلطة الأرز لتنعيم الشعر المكونات: كوب من الأرز الأبيض.

كوب ونصف من الماء. طريقة الإستخدام: نسلق الأرز في الماء وذلك بوضعه علي النار لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بتصفية الأرز بعد غسله لاستخلاص ماء الأرز منه.

بعد ذلك وضع ماء الارز علي الشعر مرتين كل أسبوع للحصول على شعر أكثر نعومة.

يمكن استخدام الأرز المسلوق بعد ضربه في الخلاط كريم الشعر وفرده وتنعيمه.

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