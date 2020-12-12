الخميرة لتطويل الشعر وتنعيمه وفرده بدون بروتين ملعقة واحدة من المزيج ولن تصدقي النتائج

منذ قديم الأزل وتُستخدم الخميرة لتطويل الشعر وتنعيمه، واكسابه مظهراً براقاً، وعلى الرغم من رخص سعرها، إلا أنها ذات فائدة كبيرة للشعر والبشرة، وفي الوقت نفسه، فإن خبراء التجميل المحترفين دائماً ما ينصحون بضرورة استخدامها للاستفادة من خصائص الخميرة المذهلة.فوائد الخميرة للشعر
لا عجب أن الخميرة هي أحد مكونات أقنعة العناية بالشعر، ومكون أساسي في الشامبو والبلسم، وإذا تم استخدام الخميرة بانتظام فيمكنكِ الحصول على الفوائد التالية:
- سيصبح الشعر أقل هشاشة، وتقصف.
- تمنع تساقط الشعر تماماً بعد شهر واحد من الاستخدام.
- تنشط نمو الشعر وتقوي بنيته، وستلاحظين أن سُمك الشعرة أصبح أقوى.
- تضفي نعومة ولمعان وكثافة على الشعر.
- مناسبة للشعر المصبوغ، حيث أنها تعمل كمثبت للصبغة، كما أنها تحافظ على صبغة الميلانين الطبيعية في الشعر مما يعني أنها تقي من الشيب.
تعود الفوائد التجميلية للخميرة إلى قابليتها للتخمر، وعملية التخمر الكيميائي تحفز عمليات التمثيل الغذائي، عن طريق تحسين التمثيل الغذائي، تتلقى الجذور المزيد من العناصر الغذائية اللازمة لصحة الشعر، ويبدأ الشعر في التحسن تدريجياً، وإليكم ماسك الخميرة لتطويل الشعر :
- ملعقة من الخميرة مذابة بالماء الدافئ أو الحليب الدافئ.
- يتم تحلية المزيج بالعسل.
- يتم تغطية الكوب الزجاجي، حتى تنشط الخميرة، وتصبح ذات رغوة كثيفة.
- يتم إضافتها إلي كوب من الزبادي، مملعقة من زيت اللوز الحلو.
- يوزع المزيج على الشعر وفروة الرأس جيداً، ثم يُترك لمدة ثلاث ساعات.
- يُشطف الشعر بالماء والشامبو جيداً، ويتم تصفيفه بمشط خشبي.
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