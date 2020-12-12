أفضل زيت لتطويل الشعر وتكثيفه في وقت قصير بمواد طبيعية

أفضل زيت لتطويل الشعر، حيث إن الشعر الطويل الناعم كالحرير حلم كل أنثى فالشعر يبرز جمال وجه الأنثى لذلك تهتم النساء كثيرًا بالشعر من حيث المظهر واللون ولكن الكثير يجعل أن الشعر سوف يتعرض للتلف ويصبح غير صحي بكثيرة استخدام مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر لذلك يجب التوقف عن تلك المستحضرات واستبدالها على الفور بمواد طبيعية ومنتجات طبيعية للحصول على شعر صحي وناعم وللتخلص من فراغات الشعر كما أن هناك العديد من الزيوت والخلطات الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر وسوف نسلط الضوء اليوم على أهم الزيوت الطبيعية التي تفيد الشعر وتعالج كافة مشاكله وأيضا نسلط الضوء على وصفات طبيعية لتطويل وتنعيم الشعر.

أفضل زيت لتطويل الشعر وتكثيفه

يوجد العديد من الزيوت الطبيعية التي تقوم بتطويل الشعر والتكثيف والتنعيم في ذات الوقت وهناك نوعين من الزيوت زيوت عطرية وأخرى معروفة باستخدامتها العديدة للشعر وأفضل زيت لتطويل الشعر وتكثيفه الآتي:

زيت النعناع

إن زيت النعناع من الزيوت التي لها رائحة نفاذة وممتازة فضلاً عن كون زيت النعناع مفيد للجسم بأكمله إلا أنه من الزيوت التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية في الرأس مما يعزز نمو الشعر وتكثيفه ويتم دهن فروة الرأس بزيت النعناع يوميًا وتدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع لفترة قصيرة.

زيت إكليل الجبل

يعد من الزيوت الفعالة في تطويل الشعر وتكثيفه حيث أثبتت الدراسات العلمية أن زيت إكليل الجبل يستخدم في علاج الكثير من مشاكل الشعر ويفوق أدوية الصلع الوراثي حيث يساعد على نمو الشعر ويتم استخدامه من خلال وضع 5 قطرات من زيت إكليل الجبل على الشامبو وغسل الشعر به وتكرار الوصفة عند كل مرة نغسل فيها الشعر.

زيت شجرة الشاي أفضل زيت لتطويل الشعر وتكثيفه

إن زيت شجرة الشاي له العديد من الفوائد المذهلة للشعر حيث يعمل على فتح المسامات المغلقة في فروة الرأس مما يعمل على إعطاء فرصة للشعر للنمو بطريقة صحية كما أن زيت شجرة الشاي يكافح القشرة والتي تكون سببًا في تساقط الشعر وتقصفة ويتم استخدام الزيت من خلال وضعه على فروة الرأس وتركه على الشعر لمدة لا تزيد عن ربع ساعة ثم غسل الشعر بالماء الفاتر ونكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

فوائد الزيوت الطبيعية للشعر

تعمل الزيوت الطبيعية المستخلصة من نباتات طبيعية على تقوية بصيلات الشعر بالإضافة إلى أن الزيوت الطبيعية آمنة على فروة الرأس وتعمل على تحفيز وتنشيط الدورة الدموية في الرأس مما يساعد على تحفيز نمو الشعر، كما تعد الزيوت الطبيعية من الزيوت التي تقوي الشعر وتخافظ على صلابته وتمنع تساقط الشعر وتساهم بشكل كبير في الحفاظ على رطوبة وطراوة الشعر وتحارب تجاعيد الشعر ومشاكل الشعر بالإضافة إلى أن هناك زيوت تعمل كمطهر ومعقم لفروة الرأس.

زيت جوز الهند وزيت الزيتون لتطويل الشعر في أقل وقت

زيت الزيتون وجوز الهند من الزيوت الحاملة التي تعمل على تنعيم الشعر وتغذيته من الجذور وزيت جوز الهند ممتاز في حل مشكلة تساقط الشعر وتقصفه حيث يقوم بتغذية الشعر والعمل على إطالة الشعر في أقل وقت ممكن من خلال المحافظة على تدليك الشعر بخليط من زيت الزيتون وزيت جوز الهند ولكن يجب أن يكون الخليط دافئ قليلاً ومع تكرار استخدام تلك الزيوت الطبيعية سوف يطول الشعر سريعًا لأن تلك الزيوت تكثف الشعر وتحفز نموه بشكل صحي وسريع.

زيت تنعيم الشعر الخشن

تعاني الكثير من الفتيات من خشونة الشعر وتنتج الخشونة بسبب العديد من العوامل مثل الإفراط في استخدام البيبي ليس أو مكواة الشعر والاستشوار، ويعد زيت البابونج من أفضل زيوت تنعيم الشعر الخشن حيث يمنح الشعر اللمعان والرطوبة والنعومة فضلاً على أنه يعمل على تطويل الشعر، ويمكن استخدام زيت البابونج من خلال وضع قطرات منه على الشامبو أو البلسم وغسل الشعر به أو إضافة زيت البابونج إلى زيت جوز الهند ودهن الشعر به.

افضل زيت تطويل الشعر مجرب

زيت الخروع من الزيوت الفعالة والمممتازة في تحسين نمو لاشعر وتكثيفه والمعروف عن زيت الخروع أنه لزج قليلاً ولكنه مفيد جدًا للشعر، ومن أجل الحصول على الشعر الطويل الذي تحلمين به يجب وضع زيت الخروع على الشعر وتدليك فروة الرأس جيدًا بالزيت للحصول على الكثير من فوائده ويترك طوال الليل على الشعر وبعد ذلك يتم غسله بماء دافئ في الصباح ويتم وضع زيت الجروع ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج في أسرع وقت ولتطويل الشعر