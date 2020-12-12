أسهل طريقة لعمل الكيك والنصائح التي تضمن نجاح الكيك

أسهل طريقة لعمل الكيك للمبتدئين ، سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة مميزة وسهلة للغاية لصنع الكيك، حيث يعتبر الكيك من أفضل الحلويات المحببة لدى الكبار والصغار، كما يتخذه البعض كوجبة خفيفة للإفطار، سوف نستعرض معكم مقادير عمل الكيك وطريقة التحضير وبعض الخطوات التي تجعل الكيك ناجحة وشهية، خاصة أن الكثير من النساء وخاصة المبتدئين يعانون في بداية الأمر من عدم نجاح الكيك معهم، لكن بتلك النصائح والخطوات سوف تكون الكيك ناجحة بإذن الله مائة بالمائة .

البيض : سوف تحتاجين سيدتي إلى 4 حبات من البيض المتوسط الحجم.

طحين أو دقيق : مقدار كوبين من الطحين أو الدقيق.

سكر : كوب ونصف من السكر.

باكينج باودر : مقدار اثنان من ملعقة الطعام.

ليمون أو برتقال : سوف تحتاجين إلى بشر قشر القليل من قشر الليمون أو البرتقال، ذلك إن رغبتي بذلك ويمكن الاستغناء عن تلك الخطوة.

حليب : كوب من الحليب السائل.

زيت : 3/4 كوب من الزيت.

فانيليا : تستطيعين أن تضعى الفانيلا حسب رغبتك، لكن لا تكثرين منها.

قومي بإشعال الفرن لتسخينه، على درجة حرارة متوسطة.

قومي بضرب البيض جيدًا في الخلاط.

ضيفي السكر إلى البيض واستمري بالضرب جيدًا.

ضعي الزيت على خليط السكر والبيض مع استمرار الخفق جيدًا.

قومي بوضع الحليب واضربي المكونات لمدة 4 دقائق.

في وعار خارجي ضيفي المكونات الممزوجة مسبقًا.

قومي بإضافة البيكنج باورد إلى الطحين أو الدقيق.

ضيفي الطحين بالتدريج إلى خليط السكر والبيض مع التقليب جيدًا بالمضرب اليدوي.

احضري صنية متوسطة الحجم وقومي بدهن الصنية القليل من الزبدة ورش عليها قليل من الدقيق.

اسكبي الخليط بالصنية وادخليها الفرن وهدئ النار.

اتركيها لمدة 30 دقيقة ثم اختبريها بالسكين .

إذا قمتي بوضع السكين بداخلها وخرجت السكين نظيفة، دل على إن الكيك قد نضجت وأصبحت جاهزة.

اطفئ الفرن واخرجي الكيك واقلبيها على وجهها.

اتركيها حتى تبرد تمامًا وقومي بتقطيعها وتقديمها.

قومي بنخل الدقيق مرتين، حيث يجعل ذلك الكيك هش وخفيف.

لا تحاولين أن تفتحي الفرن على الكيك قبل أن يمر الوقت المطلوب.

يجب أن تكون الصنية المستخدمة للكيك جافة تمامًا.

حتى تتجنبي التصاق الكيك، استخدمي ورق الزبدة لتغليف الصنية من الداخل.

عند استخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي، يجب أن يكون اتجاه يدك في اتجاه واحد فقط.

مقادير صنع الكيك للمبتدئينطريقة تحضير أسهل كيكنصائح هامة لعمل كيك ناجح ولذيذ

تحديث: سوف تنبهرين من الناتئج إذا قمتي بالفعل بتنفيذ الخطوات بدقة، واتباع النصائح وسوف تقومين بعمل كيكة لذيذة في وقت قصير وبدون مجهود، حيث يجب الاهتمام بكل ما تشتهيه الأطفال والكيك من أفضل الحلويات المميزة .

كما يمكنك عزيزتي أن تصنعيها بالكاكاو، وذلك أن تقومي باستبدال ملعقتين من الدقيق بملعقتين من الكاكاو، وسوف يصبح لديكي أفضل كيكة هشة بطعم الكاكاو، ويمكنك تزينها بكريمة الشيكولاته.

يمكن استخدام محسنات كيك، إذا رغبتي بذلك سيدتي كما يمكنك أن تقومي بصنع أفضل كيك اسفنجي

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طريقة عمل صوص الشوكولاته لتزين الكيك

يعشق الكثير من الأشخاص الكيك بطعم الشوكولاته الشهي وهنا سوف نقدم طريقة سهلة ومميزة للحصول على صوص شوكولاته لتزين الكيك والاستمتاع بالمذاق الشهي ومن أجل تحضير صوص الشوكولاته لتزين الكيكة نحتاج إلى 10 ملاعق من الكاكاو الخام مع 4 ملاعق من الحليب البودر مع 4 ملاعق كبيرة من السكر الناعم الحبيبات ونصف كوب من الماء ونصف قالب من الزبدة أي 50 جرام، نقوم بخلط الحليب البودر مع الكاكاو والسكر ونخلط جيدًا ثم نقوم بإضافة الماء بطريقة تدريجية ونخلط جيدًا نقوم بعمل حمام مائي للزبدة حتى تذوب تمامًا نقوم بوضع خليط السكر والكاكاو والحليب على الزبدة مع التقليب جيدًا من أجل الحصول على قوام ناعم كريمي نقوم بتزين الكيك بالصوص والاحتفاظ بالباقي في الثلاجة.