طريقة الثومية السورية الأصلية مثل المطاعم وسر ثومية البيك السعودي

طريقة الثومية السورية ،يوجد العديد من أنواع الثومية ويختلف مذاق كل منها وذلك لاختلاف مكوناتها، فمنها الثومية العادية والثومية باللبن والثومية بزيت الكانولا،ولكل طريقة منهم أسرار كي تحصلون على طعم مميز، وسوف نخبركم بالتفصيل طريقة عملها والمقادير المضبوطة.

طريقة عمل الثومية السورية

المكونات هي أربع أكواب من الزيت، ونصف كوب من الثوم، ونصف كوب من عصير الليمون، ونصف كوب من الماء، وملعقتان صغيرتان من الملح .

طريقة التحضير :

نضع كمية الزيت بالثلاجة حتى يصير بارداً، وهذا هو سر نجاح الوصفة، فلدرجة حرارة الزيت عامل هام في الحصول على طعم مميز، يتم فرم الثوم، ثم نضع جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي ثم نبدأ خلطه جيداً، ونبدأ بإضافة الزيت أثناء تشغيل الخلاط، وعند الانتهاء من الكمية نفرغها في علبة ونتركها في الثلاجة لمدة ساعة.

طريقة ثومية البيك السعودي

تقدم تلك الثومية مع بروستد البيك، نحتاج إلى كوب من اللبن الزبادي، ومايونيز، وثوم مفروم، وخل أبيض، وملح حسب الرغبة، وليمون، في إناء عميق نضع جميع المكونات السابقة، ونبدأ بتقليبها جيداَ باستخدام المضرب اليدوي حتى نحصل على خليط متجانس.

طريقة الثومية السوري بزيت الكانولا

تعد أحد الطرق المميزة لعمل الثومية السوري الأصلية، والمكونات هي كوب من زيت الكانولا، وثوم مقشر، وبياض البيض، وربع كوب من عصير الليمون الطازج، وكمية مناسبة من الماء، وملح وفلفل حسب الرغبة، وفي خلاط كهربائي نبدأ بمزج المكونات جيداً للحصول على قوام مناسب للثومية.