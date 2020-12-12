ليمونة واحدة تخلصك من الشيب نهائيا حتى لو الشعر كله ابيض ونتيجه فعاله كالسحر

الشعر الابيض مشكلة صعبة حلها تواجها النساء والرجال في مقتبل العمر ولكنها تحتاج إلى وصفات وطرق طبيعية لأن الصبغات تزيد من وجود الشعر الابيض ولن تقضي عليه بشكل نهائي، وقد أتينا إليكم اليوم بواحد من أهم النباتات الطبيعية وهو الليمون الذي يحتوي على كثير من الفوائد التي تعالج الشعر الابيض وتحل بعض مشاكل الشعر المزعجة.

هناك الكثير من الدراسات التي تؤكد قدرة الليمون وفاعليته على الشعر الابيض فهو يحتوي على فيتامين سي الذي يحافظ على لون الشعر ويمنحه القوة والجمال ويستخدم بالطرق التالية:

الليمون وزيت اللوز الحلو:

تعد من الوصفات الطبيعية التي تستطيع معالجة الشعر الابيض بعد أن يتم استخدامها بالطريقة المطلوبة، فقومي بخلط فنجان من عصير الليمون مع ملعقتين من زيت اللوز الحلو واخلطيهم مع بعضهم جيداً، ثم يتم وضع الخليط على فروة الرأس والشعر مع التدليك خاصة بالأماكن الموجود بها الشعر الابيض بكثرة، ويترك الخليط على الشعر لمدة 45 دقيقة من ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم، ويجب تكرار استخدامها مرتين في الأسبوع حتى تحصلين على النتائج المرضية.

الليمون وزيت جوز الهند:

احضري وعاء ضعي به 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج مضاف لها ملعقتين من زيت جوز الهند للحصول على خليط متجانس ومن ثم يتم وضع الخليط على الشعر بعد التدليك ويترك لمدة ساعة ثم عليكِ بغسله بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريت ويكرر استخدامها مرتين في الأسبوع.