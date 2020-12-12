الدجاج بالأناناس في الفرن، يعد الدجاج من أهم الأصناف التي يتم عملها في المنزل وهي من الوصفات الأساسية والرئيسية على السفرة العربية، وتتعدد طرق عمل الدجاج من وصفة لأخرى ومن طريقة لأخرى، فيمكن عمل الدجاج بالخضار، ويمكن عمل الدجاج صينية في الفرن، وفوائد الدجاج أيضًا عديدة فهو يعد مصدر رئيسي وأساسي للبروتين، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الدجاج بالأناناس في الفرن. مقادير عمل وصفة الدجاج بالأناناس في الفرن مقدار ملعقة كبيرة زيت نباتي.

عدد ستة أفخاذ دجاج بدون عظم أو جلد.

رشة خفيفة ملح وفلفل أسود على حسب الرغبة والحاجة.

مقدار نصف كيلو أناناس مقطع شرائح مع عصير.

مقدار نصف كوب كامل صلصة باربيكيو.

حبة فلفل أخضر حار طازج.

ثمرتين بصل أخضر مقطع شرائح. مقادير عمل وصفة الدجاج بالأناناس في الفرن خطوات عمل وتنفيذ وصفة الدجاج بالأناناس في الفرن نحضر مقلاة زيت حجمها مناسب ونضع بها كمية من الزيت النباتي ونقوم بتسخين الزيت بشكل جيد. نقوم بتتبيل الدجاج بشكل جيد باستخدام الملح والفلفل الأسود والبهارات، ثم نقوم بوضع قطع الدجاج في الزيت الموضوع في مقلاة الزيت ونقليه من جميع الإتجاهات حتى يحمر الدجاج بشكل جيد. نستمر في قلي الدجاج حتى يصبح لونه بني من الجانبين نقوم بإزالة الدجاج من المقلاة ثم نضعه جانبًا. نقوم بتصفية الأناناس من العصير الموضوع به. نخرج الدجاج من مقلاة الزيت ونضعها جانبًا ثم نقوم بتقليل النار على المقلاة، ثم نضع نصف كوب من عصير الأناناس في مقلاة الزيت ونحرك الخليط قليلًا ثم يتم إضافة صلصة الباربيكيو ونحركها حتى تصبح الصلصة سميكة بعض الشيء. نقوم بإضافة قطع الدجاج وشرائح الأناناس في المقلاة ثم نحركها لكي تغطيها الصلصة من جميع الاتجاهات والجوانب. نقوم بتشغيل شواية الفرن على درجة نار متوسطة ونضع بها مقلاة الزيت وبها الدجاج والخضار والأناناس، نترك المقلاة في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى يتم شوي وجه الدجاج ويأخذ لون ذهبي ما. بعد انقضاء الوقت المحدد لوضع الدجاج في الفرن نخرجه ونزينه بالفلفل الأخضر ويوضع في أطباق التقديم. خطوات عمل وتنفيذ وصفة الدجاج بالأناناس في الفرن

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