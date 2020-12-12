طريقة استخدام زيت القرنفل لتنحيف الجسم

استخدام زيت القرنفل لتنحيف الجسم، واحد من كنوز الزيوت هو زيت القرنفل، إذ أن له استخدامات عديدة منها ما هو مفيد للبشرة وما هو مفيد للجسم والأسنان، وكذلك في خسارة الوزن والقضاء على الكرش بشكل نهائي، وبعد العديد من التجارب الشخصية تم التأكد بأنه يساعد في تنحيف الجسم بشكل سريع.

يمنع تكون حب الشباب والبثور المؤلمة.

ينشط الدورة الدموية بالجسم وفي المكان الموضوع عليه.

يحسن من صحة اللثة والأسنان، ويقلل من رائحة الفم الكريهة.

يستخدم كمضاد للالتهابات والآلام.

يعزز من مناعة الجسم ضد الأمراض، ويحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا المسببة للكثير من الأمراض.

خسارة الوزن بشكل سريع والتخلص من دهون الجسم.

يقلل من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات والإمساك والإسهال وانتفاخات المعدة، كما أنه يحسن من هضم الطعام بالمعدة.

يحافظ على صحة القلب، ويقلل من فرص تعرضه لأمراض القلب مثل تصلب الشرايين.

يضبط مستوى ضغط الدم ولا يجعله منخفضًا.

يعمل على تقوية العضلات والمفاصل لأنه يحتوي على الكالسيوم والحديد.

يهدأ من تورم الجلد وتصلبه.

غني بفيتامين A وفيتامين C وعنصر الصوديوم والبوتاسيوم والفسفور.

فوائد زيت القرنفل للجسمأهمية زيت القرنفل للتخسيس

لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة فإنه عند إضافته للطعام، يعمل على حرق دهون الجسم المتراكمة به ويسرع من معدل حرقها، وبشكل خاص يؤثر على دهون البطن والأرداف، وبذلك عرف عن زيت القرنفل للقضاء على الدهون.

كما أنه يمكن خلطه مع مجموعة من الزيوت الطبيعية الحارة، ودهن مناطق الجسم المتراكم بها الدهون بهذا الخليط، ومن ثم تغطية ذلك الجزء بورق نايلون والحركة لساعات طويلة أثناء ذلك، ويساعد هذا الخليط في تنشيط الدورة الدموية في منطقة الدهون، وبالتالي يسرع من إذابتها في الجسم.

تحذيرات قبل استخدام زيت القرنفل

يجب ألا يتم استخدامه مع مرضى سيولة الدم، ومع أخذ أدوية سيولة الدم، لأنه يؤثر عليها ويتفاعل معها، لذلك يفضل استشارة الطبيب المختص أولًا.