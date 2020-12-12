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تأثير استخدام ماء الورد يوميًا على النساء، ماء الورد من أكثر مواد مستحضرات التجميل التي لا تحمل أي آثار جانبية على الإطلاق، بل على النقيض تمامًا فإن لماء الورد فوائد صحية كثيرة، أهمها فوائد ماء الورد للبشرة، فهو يستخدم بشكل أكبر في الاهتمام بالبشرة والتحسين من حالتها، وذلك بفضل المواد المكونة لماء الورد وتأثيرها القوي وتحسينها من حالة البشرة.أهمية شرب ماء الورد للنساء يوميًا
لماء الورد فوائد كثير بشكل عام وللنساء له فوائد أكثر بشكل خاص، فشرب ماء الورد يوميًا للنساء يوفر لهن الكثير من الفوائد منها:
- الحد من الشيخوخة
المواد الطبيعية الموجودة بماء الورد تساعده في تقليل علامات الشيخوخة على الجلد وكذلك التجاعيد، وتخفي البقع الداكنة والتصبغات التي تظهر على الوجه نتيجة للكثير من العوامل.
- التحسين من الحالة المزاجية
من فترة لأخرى تشعر النساء بالضغط والتوتر والقلق بدون سبب أو بسبب محدد، وفي تلك الفترة يحتجن للراحة والاسترخاء وشرب ماء الورد، إذ يحسن من الحالة النفسية والمزاجية للنساء.
- ترطيب البشرة
قلة العناية بالبشرة يجعلها عرضة للجفاف والتقشر على مدار الوقت، فالعناية بها أول بأول يجعلها رطبة وناعمة وصحية، وغسل البشرة بماء الورد يوميًا يحسن من طبيعة الجلد وصحته ويجعله رطبًا.
- تكبير الثديين
وبعض التجارب أثبتت أن ماء الورد عند دهن منطقة الثدي به، يعمل على زيادة حجمه في وقت قصير مع المواظبة على تطبيقه يوميًا على الثديين.
- مضاد للالتهابات
حيث يعالج حب الشباب والإكزيما وأي التهابات قد تصيب الجلد وتسبب العدوى الجلدية.
- إزالة المكياج
حيث يستخدم مع بعض المكونات الأخرى لإزالة المكياج سريعًا.فوائد ماء الورد العامة
- يقلل من أمراض الجهاز التنفسي من حيث الشفاء من نزلات البرد والانفلونزا، ويقلل من التهابات الحلق.
- يحسن من حالة الجهاز الهضمي بما يصيبه من اضطرابات وانتفاخات وغازات.
- يحد من تراكم السوائل من الجسم مما يجعل الجسم أكثر عرضة لاكتساب الوزن.
- غني بفيتامين C وA وB وهي هامة لتكوين الجسم وعضلاته والحفاظ على صحته وسلامته.
- يهدئ من الأعصاب ويقلل شعور التوتر والعصبية.
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