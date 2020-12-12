اسرار صبغ الشعر فى البيت بكل سهوله باللون الى تحبيه وباقل التكاليف

صبغ الشعر هي الطريقة التي تمتلكها كل سيدة عند رغبتها بالتغير في مظهرها، لذلك تكلفها الكثير دوماً عندما تذهب باستمرار إلى صالون التجميل لتغير لون الشعر دائماً، سواء المال أو الوقت فهو يحتاج إلى حوالي أكثر من 3 ساعات، فما بالك إذا كنت تمتلكين القدرة على تنفيذ ذلك في منزلك، فنحن سوف نقدم إليكِ عدة خطوات اتبعيها للحصول على صبغة شعر ولا أروع.خطوات صبغ الشعر في البيت
يوجد عدة خطوات عليك اتباعها لنجاح عملية صبغ الشعر في البيت والتي تتمثل في الآتي:
- قومي بغسل الشعر قبل عمل الصبغة بيومين أو ثلاثة والابتعاد عن استخدام البلسم حتى تضمنين بقاء زيوت الشعر الطبيعية التي تحافظ على بقاء الصبغة طويلاً.
- قومي باختيار لون الصبغة المناسب للون بشرتك والقريبة للون شعرك الطبيعي، كما يجب أن تقومين بارتداء ملابس قديمة لن تحتاجين لها واستخدام منشفة ورقية ليكون من السهل إزالة الصبغة منها.
- ضعي المنشفة حول كتفيكِ وثبتيها حول العنق لكي تحمين الملابس من الصبغة التي تؤثر عليها، ثم قومي بتمشيط الشعر بواسطة فرشاة فك التشابك حتى يكون يسهل في الصبغ.
- ضعي القليل من الفازلين على الجبهة والأذنين حتى لا يتعرضوا لتصبغ، مع الحرص على ارتداء قفازات من المطاط، واستخدام وعاء خاص بالصبغة وفرشاة لتقليب مكوناتها.
- قومي باتباع التعليمات والارشادات الموجودة في علبة الصبغة وطبقيها كما هي تماماً ولكن قبل وضع الصبغة قسمي الشعر إلى أربع أجزاء حتى تكون سهلة عليكِ عملية الصبغ، ويترك على حسب المدة المحددة على العبوة ويغسل بالماء والشامبو وقليل من البلسم.
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