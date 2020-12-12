تواجه الكثير من السيدات مشكلات عديدة بالبشرة مثل اللون غير الموحد، وتصبغ، وبهتان، واسمرار من استخدام مستحضرات التجميل الغير مناسبة وأيضاً التعرض لأشعة الشمس،وتبحث دائماً كل سيدة عن كيفية تفتيح البشرة بطريقة آمنة وطبيعية وسريعة، سنخبركِ اليوم بوصفات بسيطة مُعدة منزليًا لحل مثل هذه المشكلات والحصول على بشرة فاتحة ونضرة من أول استخدام دون أي آثار سلبية.تفتيح البشرة
ابتكر خبراء الطب التقليدي العديد من الأقنعة لتفتيح البشرة، تبين أن بعضها فعال وآمن تماماً وذو نتائج فورية، والبعض الآخر لا يرقى إلى مستوى التوقعات إطلاقاَ، كما أن أغلب وصفات البشرة يمكن استخدامها بأمان تام وفاعلية كـ خلطة لتبييض الجسم والرقبة والأيدي، ولكن قبل استخدام أي وصفة لأي جزء من الجلد يجب التأكد من عدم وجود حساسية من مكوناته، وعدم وجود أي التهابات في البشرة أو ندبات.تفتيح البشرة بالسفن اب
يعد هذا الماسك أحد أفضل ماسكات تفتيح البشرة الفوري، ولكن ينصح الخبراء بعدم الاسراف في استخدامه تكفي مرة واحدة في الأسبوع، والمكونات هي:
- ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان.
- ملعقة كبيرة من أي مشروب غازي بدون لون، مثل السفن اب.
طريقة العمل:
- يتم خلط المكونات السابقة جيداً، لعمل عجينة ذات قوام متماسك.
- يتم فرد الماسك على الوجه بحركات دائرية رقيقة ويجب تجنب منطقة العين.
- يُترك على الوجه لمدة 15 دقيقة.
- يشطف بالماء البارد، ويوضع أي كريم مرطب على البشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفتيح البشرة.. مكون لن يخطر ببالك يفتح بشرتك لتصبح مثل سنو وايت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.