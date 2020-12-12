تفتيح البشرة.. مكون لن يخطر ببالك يفتح بشرتك لتصبح مثل سنو وايت

تواجه الكثير من السيدات مشكلات عديدة بالبشرة مثل اللون غير الموحد، وتصبغ، وبهتان، واسمرار من استخدام مستحضرات التجميل الغير مناسبة وأيضاً التعرض لأشعة الشمس،وتبحث دائماً كل سيدة عن كيفية تفتيح البشرة بطريقة آمنة وطبيعية وسريعة، سنخبركِ اليوم بوصفات بسيطة مُعدة منزليًا لحل مثل هذه المشكلات والحصول على بشرة فاتحة ونضرة من أول استخدام دون أي آثار سلبية.

تفتيح البشرة

ابتكر خبراء الطب التقليدي العديد من الأقنعة لتفتيح البشرة، تبين أن بعضها فعال وآمن تماماً وذو نتائج فورية، والبعض الآخر لا يرقى إلى مستوى التوقعات إطلاقاَ، كما أن أغلب وصفات البشرة يمكن استخدامها بأمان تام وفاعلية كـ خلطة لتبييض الجسم والرقبة والأيدي، ولكن قبل استخدام أي وصفة لأي جزء من الجلد يجب التأكد من عدم وجود حساسية من مكوناته، وعدم وجود أي التهابات في البشرة أو ندبات.

تفتيح البشرة بالسفن اب

يعد هذا الماسك أحد أفضل ماسكات تفتيح البشرة الفوري، ولكن ينصح الخبراء بعدم الاسراف في استخدامه تكفي مرة واحدة في الأسبوع، والمكونات هي:

ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان.

ملعقة كبيرة من أي مشروب غازي بدون لون، مثل السفن اب.

طريقة العمل: