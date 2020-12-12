حضري شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج في البيت بطريقة المطاعم

حضري شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج، شاورما الدجاج السورية في خبز الصاج تعد من أجمل وأشهى انواع الشاورما التي يعشقها الجميع، والتي تشتهر بالمطابخ السورية والمصرية، ولكن بعض الأمهات لا تعرف تحضيرها مثل المطاعم، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج. طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج المكونات: 400 جرام من خبز الصاج الجاهز.

4 ملاعق صغيرة من المايونيز.

2 ملعقة متوسطة من الخل.

كوب كبير من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من الخردل.

ربع ملعقة فلفل اسود.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

كوب كبير من شرائح البصل.

كوب كبير من شرائح الفلفل.

ملعقة من الثوم المفروم.

¼ كوب كبير زيت زيتون.

½ كوب كبير عصير ليمون.

500 جرام من شرائح صدور الدجاج. خطوات التحضير: قومي بتنظيف شرائح الدجاج جيدا. ضيفي مقدار عصير الليمون إلى شرائح الدجاج، ثم اسكبي فوقهم الزبادي، وخلطيهم مع بعضهم البعض. ضيفي القرفة ومقدار الملح، والفلفل وجميع البهارات إلى خليط الدجاج، ثم ضعي الخليط بوعاء مغلق داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 120 دقيقة. ضعي مقلاة بها مقدار الزيت على نار هادئة، ثم ضيفي إليه البصل وجميع الخضروات والثوم، ثم اتركيهم لمدة خمس دقائق. ضيفي خليط الدجاج بالمقلاة، ثم اتركيه حتى ينضج تماما. ضعي باقي المكونات فوق الخليط، حتى يصبح جاهز. وزعي الخليط بخبز الصاج، ثم قومي بلف شاورما الدجاج حتى تصبح جاهزة للتقديم. خطوات التحضير:

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