طريقة عمل بسكويت الشاي بنكهات مختلفة في أسرع وقت والحصول على طعم رائع

بسكويت الشاي من المخبوزات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وتعيد إلينا ذكريات الزمن الجميل حين كنا صغاراً نلتف حول المائدة ونتناول الشاي الدافئ والبسكويت في ليالي الشتاء الباردة فنشعر بالدفء والطاقة، وإليكِ سيدتي هذه الطريقة السريعة لعمل بسكوت الشاي في منزلك بكل سهولة لتقدميه لأسرتك وضيوفك دون الحاجة إلى الخروج من المنزل أو زيادة التكاليف.

طريقة عمل بسكويت الشاي بالشوكولاتة:

مكونات الوصفة:

شوكولاتة خام مبشورة.

كوبين من الدقيق الأبيض لجميع الاستخدامات.

كوب من السكر الناعم.

كوب إلا ربع من الزبدة الطرية الباردة.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ذرة ملح.

بيضة.

قومي بعجن المكونات مع بعضها حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ضعي العجينة في الثلاجة حتى تستريح لمدة ساعة.

أخرجي العجينة من الثلاجة ثم قومي بفردها وتقطيعها بالأشكال المفضلة للبسكويت الذي تريدينه سواء أكانت دائرية أو مستطيلة، كما يمكنكِ أيضاً استخدام قطاعة البسكويت على شكل الحيوانات ليستمتع بها الأطفال.

قومي بثقب قطع العجينة باستخدام الشوكة لإعطاءها شكل مميز ثم ضعيها في صنية مبطنة بورق الزبدة وأدخليها الفرن على درجة حرارة 180.

بعد النضج اخرجي البسكويت من الفرن واتركيه حتى يبرد.

ضعي إناء به ماء على النار حتى يغلي الماء.

ضعي طبق به الشوكولاتة الخام المبشورة في الإناء مع الحرص على عدم وصول الماء إلى الشوكولاتة.

استمري في تقليب الشوكولاتة من حين إلى آخر حتى تسيح تماماً.

طريقة تحضير بسكويت الشاي:طريقة عمل صوص الشوكولاتة للبسكويت:

قومي بدهن قطعة من البسكويت بالشوكولاتة ثم غطيها بقطعة أخرى واغمسيها في صوص الشوكولاتة ثم ضعيها فوق ورق الزبدة حتى تجف.

يمكنكِ أيضاً حشو البسكوت من الداخل فقط بالشوكولاتة والاحتفاظ بشكله الاعتيادي من الخارج، بعدما تجف الشوكولاتة ضعي البسكويت في أطبق التقديم وقدميه مع الشاي الساخن.

طريقة عمل بسكويت الشاي السادة:

من الحلويات التي يمكنك تقديمها إلى جانب الشاي أيضاً بسكويت النشادر والبسكويت السادة، وفي السطور التالية نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي السادة في المنزل بأسهل الوصفات:

مقادير البسكويت السادة:

كوبين من الدقيق المخصص لجميع الاستخدامات.

ثلث كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة ممسوحة من البيكنج بودر.

كيس فانيليا أو ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

أقل من ربع ملعقة صغيرة خل أبيض.

بيضة.

كوب إلا ربع من الزبدة الطرية الباردة.

قومي بخفق الزبدة جيداً قم أضيفي إليها السكر مع استمرار الخفق.

اخلطي البيضة مع الخل والفانيليا ثم اخلطيهم مع الخليط مع استمرار التحريك حتى تصبح المكونات متجانسة.

انخلي الدقيق مع البيكنج بودر ثم أضيفيه إلى المزيج واعجنيه بيدك حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

أدخليها الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم قومي بفردها وتشكيلها.

رصي قطع عجينة البسكويت في صنية مبطنة بورق الزبدة ثم أدخليها الفرن المعد مسبقاً على درجة حرارة 180 حتى تنضج.

طريقة عمل البسكويت السادة:طريقة عمل بسكويت الشاي بالبرتقال:

إليكِ سيدتي طريقة عمل بسكويت البرتقال للشيف نجلاء الشرشابي:

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من عصير البرتقال.

كيس من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

قومي بخلط السكر مع الزيت وأضيفي إليها عصير البرتقال والفانيليا وامزجي المكونات جيداً.

قومي بإضافة الدقيق المخلوط بالبيكنج بودر والملح بالتدريج إلى المزيج مع التقليب بالاستمرار.

رشي قليل من الدقيق على سطح نظيف ثم افردي العجينة باستخدام النشابة، وقومي بتقطيعها إلى الشكل المرغوب باستخدام القطاعة مع ثقبها باستخدام الشوكة.

قومي برص قطع العجينة في صنية الفرن وأدخليها فرن معد مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية، واتركيه حتى ينضج ثم قدميها بجانب الشاي أو النسكافيه بالهناء والشفاء.

طريقة تحضير بسكوت البرتقال:طريقة عمل بسكوت جوز الهند:

المقادير:

كيلو دقيق حلويات.

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.

كوبان ونصف جوز هند مبشور.

فانيليا.

كوب ونصف سمن.

6بيضات.

كوبين من السكر البودر.

رشه ملح.

نقوم بخفق السمن مع السكر جيداً ونقوم بإضافة البيض كله ثم نضع كوبين من جوز هند ونخلطهم جيداً حتى تمتزج جميع المكونات.

نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر ونقلب جيداً حتى نحصل على عجينة متوسطة الليونة تحتفظ بشكلها عند تشكيلها على شكل كرة.

نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات في حجم عين الجمل، ندهنها بالبيض واللبن المربوب ونغمسها في جوز الهند المتبقي.

تخبز في صنية فرن مدهونة بالزيت لمدة 20 دقيقة في فرن متوسط الحرارة، ونتابعها حتى النضج ثم نخرجها من الفرن، وبعد أن تبرد تماماً تحفظ في علبة محكمة الغلق.

طريقة التحضير: