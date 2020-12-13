استعيدي شبابك تاني بملعقة قرنفل اقضي على شيب الشعر نهائيا وبسرعة

القرنفل من النباتات التي تستخدم فى العديد من الأشياء فهو يساعد فى التخلص من ألم الأسنان فى أثناء حدوث الالتهابات، كما يمكن استخدام القرنفل كنوع من التوابل من خلال إضافته على الطعام، ويمكن استخدام القرنفل لتغير لون الشعر أو القضاء على الشعر الأبيض والقضاء على مشكلة الشيب ويساعد على زيادة طول الشعر. القرنفل وزيت الخردل للقضاء على الشيب القرنفل وزيت الخردل للقضاء على الشيب مكونات الوصفة:- كوب وربع من الكريم.

كوب الا ربع من زيت السمسم.

كوب الا ربع زيت خردل.

ثلاث ملعقة من زيت الزيتون.

نصف كوب زيت قرنفل. طريقة التحضير:- يتم دمج جميع الزيوت معاً.

تضاف على الكريم وتقلب.

يتم فرد الخليط على الشعر.

تترك لخمس ساعات مع تغطية الشعر بكيس نايلون.

يغسل الشعر بماء فاتر وتكرر الوصفة عدة مرات أسبوعياً. زيت القرنفل لعلاج الشيب زيت القرنفل لعلاج الشيب مكونات الوصفة:- كوب من الماء.

نصف كوب من القرنفل.

ملعقة زيت جوز هند.

ملعقة زيت ورد.

ملعقة زيت سمسم. طريقة التحضير:- يتم وضع الماء على النار ويسكب القرنفل عليه.

تهدئ النار على الخليط.

يضاف الزيت على الخليط بعد الغليان ويترك حتى تقل الكمية.

يترك ليبرد وبعدها يوزع على الشعر.

يترك على البشرة لمدة ثلاث ساعات.

يشطف الشعر بالماء الدافئ.

يفضل استخدام الطريقة مرتين لمدة أسبوعين للحصول على أفضل نتيجة. فوائد القرنفل للشعر يساعد القرنفل على تقوية بصيلات الشعر مما يمنع تساقطه.

يساعد القرنفل في عملية تطويل الشعر.

يسهم فى إعطاء الشعر لمعة واضحة وشعر انسيابي.

يساعد الشعر على التنفس.

يعالج التلف الموجود به.

يزيل القشرة الموجودة بالشعر كما يمنع دخولها للشعر مرة أخرى.

يمنح الخصل رونق وجاذبية.

يقضي على الشعر الأبيض تماماً. استخدامات زيت القرنفل فوائد القرنفل للشعراستخدامات زيت القرنفل يستخدم زيت القرنفل لعلاج مشاكل الشعر المختلفة فهو علاج فعال للقضاء على الشيب الموجود بالرأس من خلال وضعة على الشعر، حيث يتم دعك الأماكن الممتلئة بالشيب من فروة الشعر وحتى الأطراف، كما يمكن إضافة بعض الزيوت والمكونات الأخرى التي تساعد على تنعيم الشعر وفرده، ويمكن استخدام الزيوت العطرية لجعل الخليط ذو رائحة رائعة ولطيفة.

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