وصفة للتخلص من الخطوط البيضاء نهائيا بطريقه طبيعيه

تتسبب السمنة والحمل والتخسيس السريع للجسم بظهور بعض العلامات ما تسمى بالخطوط البيضاء خاصاً على منطقه البطن مما يشوه جمال الجسد ويكون الأمر مزعج لدى جميع السيدات واليكم اليوم وصفه من وصفات الطبيعة التي تميز بها موقعنا فنحن على قناعه بإن الطبيعة هي افضل صديق لحياة خاليه من الأمراض . اليكي وصفه من وصفات الطبيعة للتخلص من الخطوط البيضاء للتخلص نهائياً من الخطوط البيضاء للتخلص نهائياً من الخطوط البيضاء 4 ملاعق قهوة مطحونه

فنجان من زيت الزيتون

4 ملاعق نعناع بري مفروم

4 ملاعق ملح صغيرة طريقه صنع دهان التخلص من الخطوط البيضاء نضع كلاً من النعناع البري مع ملاعق الملح مع القهوة المطحونة جميعهم في إناء ومن ثم نضع زيت الزيتون على المزيج ويفضل أن يكون دافئ قليلاً ونقوم بتحريكهم بواسطته ملعقه خشبية حتى يتجانسوا تماما ثم نضع الإناء بعد أن نغطيه في الشمس مدة اربع ساعات متواصله وبعدها نقوم بدهن الأماكن الظاهر بها أثار التمدد.

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