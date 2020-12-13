اصبغي شعرك وغيري لونه واخفي الشيب في دقائق بملعقة واحدة خلطة صبغ الشعر بمواد طبيعية في المنزل

منذ انتشار جائحة الكورونا التي تسببت فى إغلاق جميع الصالونات التجميلية التي تذهب إليها النساء عادة أطرت الكثير من السيدات اللجوء إلى الحلول البديلة التي تمكنها من صبغ الشعر بالألوان مميزة عبر استخدام العديد من المواد الطبيعية التي تحافظ على الشعر وتمنحها اللون المطلوب وإليكم بعض الوصفات المواد التي يمكن استخدامها.

الشاي الأسود

يمكن استخدام الشاي لتلوين الشعر مع إضافة الورق الأسود شجرة الشاي فهو من أكثر النباتات التي تساعد على منح اللون الأسود والذي يستخدم منذ زمن بعيد، ويمكن الحصول على اللون المطلوب من خلال وضع بعض أوراق الشاي مع مقدار ملعقتين من الشاي في لتر من الماء وينقع لخمس ساعات، ثم يتم غليه عشر دقائق ويتم بعدها تبريده وشطف الشعر به بعد الاستحمام.

القهوة

تساعد القهوة على الحصول على شعر بنى داكن من خلال استخدام مقدار ثلاث ملاعق من القهوة ووضعهم على بلسم ثم يتم وضع البلسم على الشعر لمدة ساعتين مع تغطيته بالبونية، وغسله بعدها وتمشيطه ويمكن تكرار نفس الوصفة عدة مرات فى حالة الوصول لدرجة أغمق.

البابونج

هو أحد الزهور الربيعية التي تمتلك قدرة على تفتيح خصلات الشعر من خلال إحضار مجموعة من الزهور المجففة مع طحنها وإضافة بعض الكركم عليها، مع غلى كوب ماء وإضافته على الخليط ويقلب جيداً وبعدها يتم فرده على الشعر لمدة نصف ساعة، ويغسل ويمكن استخدامه مرات متتالية فهو يقوي الشعر.

إكليل الجبل

يساهم هذا النبات على إخفاء الشعر الأبيض تماماً فهو يمنح الشعر اللون البني الفاتح فيمكن إضافة بعض منه فى لترين من الماء، مع إضافة بعض الطين الأخضر المطحون، ووضعها على النار لنصف ساعة حتى تغلى وتندمج معاً ثم يتم وضعها على الشعر حتى تمنح اللون المطلوب.

الشمندر والجزر

يتم عصر الشمندر والجزر معاً واستخلاص العصير منهم ووضعه على الشعر لمدة ساعتين، ثم غسله بواسطة ماء مضافاً إليه خل التفاح، مع تكرار الوصفة يومياً لحين الوصول إلى النتيجة المطلوبة.

على أن يتم عمل تلك الوصفات فى أواني زجاجية خاصة بها.