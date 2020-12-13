طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة بالخطوات والصور في البيت

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة إن كنتِ تَشتكي دومًا من عدم نَجاح البيتزا معكِ في كل مرة، جربيها معنا طريقة البيتزا بنفس طريقة المطاعم، وسَتَحصلين على بيتزا زي الجاهزة، وبطعم أقوى وأشهى، سَيَجعل الجميع يسألك عن الطريقة، وأهم شيء أنها من صُنع يديكِ وتَعلمين جيدًا ما هي مكوناتها، يُمكنك تَحضيرها بأكثر من طريقة بَتَنويع الحشو، وفي كل مرة ستبهرين عائلتك. طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة مكونات العجينة ثلاث أكواب من الدقيق المنخول (مُتعدد الاستخدامات).

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة ونصف من السكر.

ملعقة كبيرة ونصف من بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الماء الدافئ (للخميرة).

ماء دافئ للعجن حسب الحاجة. مكونات صوص البيتزا مكونات صوص البيتزا ولتَحضير صوص البيتزا سَنحتاج إلى 6 ثمرات من الطماطم المبشورة بدون قشر.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الزعتر المٌجفف.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر. مكونات الحشوة 500 جرام من اللحم المفروم.

ثمرتان من البصل المفروم ناعم.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

فلفل ألوان.

زيتون أسود شرائح.

جبن موتزاريلا.

جبن شيدر/ رومي مبشور. طريقة التَحضير يُوضع كلًا من الدقيق المنخول مع الملح والبيكنج بودر والحليب البودرة معًا في وعاء ويَتم مزجهم معًا جيدًا.

في كوب آخر يُوضع ربع كوب الماء الدافئ مع الخميرة الفورية والسكر حتى يَتضاعف حجمها.

بَعد ذلك يُوضع الزبادي والمايونيز حتى يَتَغير قوام وملمس العجين بالكامل.

يَجب خبز العجين لمدة لا تَقل عن 10 دقائق قبل وضع الماء الدافئ لأنه سر من أسرار نَجاح البيتزا.

يُوضع كوب الخميرة بعد أن يَرتفع حجمها للأعلى وتُصبح جاهزة ويَتم مزج المكونات جيدًا.

يَتم صب الماء بالتَدريج حتى يَتم الحصول على القوام المُناسب للعجين وهو الطريق وليس المُتماسك.

تُغطي جيدًا وتُترك في مكان دافئ ومُظلم، ويُمكن تَشغيل الفرن وإطفائه ثم وضع العجين به. أثناء تَرك العجين يَتم تَحضير صوص البيتزا والحشوة. أولًا: تَحضير الصوص يَتم وضع زيت الزيتون في مقلاة حتى يُصبح ساخن جدًا.

يُوضع الثوم المهروس مع التقليب المُستمر حتى لا يَحترق ويَتغير لونه، ويَتسبب في تَغيير لون الصلصة فتُصبح غامقة.

يُوضع بعد ذلك الزعتر الجاف ويُترك لمدة دقيقتين ويُضاف له الطماطم والمكونات الأخرى.

يُضاف السكر والملح في آخر خطوة وبعد ذلك يَتم تَهدئة النار قليلًا حتى تُصبح باللون والقوام المطلوب. ثانيًا: طريقة تَحضير الحشو تُوضع مقلاة بها القليل من الزيت ثم الثوم حتى يُصبح لونه أصفر ثم يُوضع البصل ويَتم تَقليبه حتى يَذبل تمامًا.

يُوضع اللحم المفروم مع التقليب حتى يَجف ماؤه ويٌصبح جاف تمامًا.

يُرفع من النار ويُترك جانبًا ليبرد قليلًا. الطريقة النهاية لتَحضير البيتزا أصبح الآن كل شيء جاهز يُمكن في خطوات بسيطة يَتم تَحضير أشهى بيتزا على الإطلاق يَتم تَقسيم العجين كرات حسب الحجم الذي تَرغبين به يُمكن جعلها كبيرة أو مُتوسطة الحجم.

تُوضع الصلصة على القسم الأول مع الحرص على تَوزيعها جيدًا.

تُوضع كمية من الجبن الموتزاريلا ثم كمية من اللحم المفروم ثم القليل من الفلفل الألوان والزيتون الشرائح والجبن.

آخر خطوة يَجب أن تَكون جبن موتزاريلا (اختياري يُمكن وضع القليل من الفلفل الأسود بالأعلى).

يَتم وضع البيتزا في فرن ساخن مُسبقًا حتى تمام النضج ثم تُقطع وتُقدم ساخنة. طريقة أخرى لعمل البيتزا الجاهزة طريقة أخرى لعمل البيتزا الجاهزة المكونات عجينة بيتزا جاهزة.

كوب من صلصة الطماطم.

كوب من الزيتون الأسود.

حبتان من الطماطم.

كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

شرائح من الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر.

علبة من المشروم.

ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

ربع ملعقة صغيرة من ثوم البودرة. خطوات التحضير قومي بوضع قطرات من زيت الزيتون بصينية خبز مناسبة.

ثم قومي بوضع بها عجينة البيتزا، والضغط عليها قليلاً، حتى تملئ الصينية.

قومي بتوزيع صلصة الطماطم على البيتزا بالكامل.

من بعدها قومي برش الزعتر، ومن فوقه ضعي شرائح الفلفل والمشروم والزيتون، والثوم البودرة

ضعي الصينية بالفرن حتى تنضج.

ثم قومي بإخراجها ووضع من فوقها الجبنة الموتزاريلا ووضعها تحت الشواية حتى تسيح الجبنة.

تقطع البيتزا وتقدم ساخنة. خطوات التحضير

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