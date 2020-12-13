لأول مرة كيراتين منزلي مذهل لفرد وتطويل الشعر 10 سم شهرياً طبيعي 100%

كيراتين منزلي لفرد الشعر الخشن بجانب قدرته الهائلة على تطويل الشعر بسرعة خيالية، هل تبحثين عن طريقه طبيعية لتنعيم وفرد شعرك بدون أضرار؟ هل تعانين من شعر ضعيف فقد قدرته على النمو بسرعة؟، اليوم سوف نقدم لكِ حلولاً فعالة للغاية لتطويل شعرك وزيادة كثافته، مع تنعيم وترطيب مذهل للشعر يجعل ملمسه أكثر انسيابية ويمنحه لمعان طبيعي رائع، بالاضافة إلى نصائح مجربة لعلاج كافة مشاكل الشعر التي قد تعانين منها على المدى الطويل، لا ترهقي شعرك بكثرة المنتجات الصناعية والزيوت، فقط يمكنك اتباع بعض النصائح البسيطة مع استخدام الطريقة التي سوف نشرها اليوم مرة واحدة في الأسبوع.

كيراتين منزلي لفرد وتطويل الشعر بسرعة

سوف نقدم لكِ الحل الأمثل لعلاج تقصف وتلف الشعر وأفضل طريقة منزلية لفرد الشعر وتطويله بسرعة في اقل من شهر، ولا داعي لأي منتج من خارج المنزل فقط عليكِ اتباع الطريقة التي سوف نوضحها لك في موضوعنا اليوم، وذلك مع ضرورة تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية وبالأخص عنصر الزنك، وتدليك فروة الرأس يومياً لمدة 5 دقائق بأطراف أصابعك، بالاضافة إلى تناول الخضروات والفاكهة الطازجة وشرب الماء بكميات مناسبة، مع تجنب الصبغات والمواد الكيميائية التي تضعف الشعر، وتجنب المشط البلاستيك واستبداله بالمشط المشط الخشبي.

خلطة المايونيز و البيض لفرد الشعر

احضري بوله فيها بياض بيضة ثم اضفي عليها 2 معلقه كبيرة من المايونيز ومعلقة صغيرة من عسل النحل الأبيض، قومي بتقليب العناصر السابقة جيدا ثم ضعي الخلطة على شعرك، مشطي شعرك برفق وافردي الخصلات الأمامية والجانبية وتأكدي من وصول الخلطة إلى أطراف شعرك، قومي بعد ذلك بارتداء البونيه البلاستيكي لمدة ساعة على شعرك، ثم اغسلي الشعر جيدا مع تدليك فروه الشعر بحركات دائرية لتفتيح مسام الشع، تجنبي استخدام الشامبو المصنوع من مواد كيميائية واستعملي الشامبو الطبي أو الخاص بالأطفال

ماء الأرز لتطويل الشعر وزيادة كثافته

يعمل ماء الأرز على تطويل الشعر في وقت قصير ويقوي بصيلات الشعر ويزيد من كثافة الشعر، ولكنه في نفس الوقت يسبب جفاف الشعر لذلك عليك وضع حمام كريم لشعرك بعد الانتهاء من استخدام ماء الأرز وسوف تحصلين على نتيجة مذهلة. ولتحضير ماء الأرز قومي بغسل مقدار نصف كوب من الأرز في ضعيه في كوب من الماء واحفظيه في الثلاجة لمدة يوم كامل ثم طبقيه على شعرك واتركيه لمدة 3 ساعات، بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء الفاتر ثم استخدمي حمام كريم أو زيت مرطب لتجنب هيشان الشعر.