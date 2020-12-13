طريقة عمل الزبادي في البيت بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الزبادي في البيت ، الزبادي يعتبر من أفضل الأطعمة الطبيعية، التي لها الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، التي تحمي الإصابة بالكثير من الأمراض، ولكن بعض النساء لا يعرفون مكونات الزبادي، لذلك سوف نقدم اليوم طريقة عمل الزبادي في البيت. طريقة عمل الزبادي العادي طريقة عمل الزبادي العادي المكونات لتران من الحليب السائل.

6 ملاعق صغيرة من الزبادي. طريقة التحضير ضعي وعاء حراري على نار هادئة، ثم ضيفي إليه مقدار الحليب، ثم اتركيه حتى يصل إلى درجة الغليان. اتركي الحليب جانبا حتى يهدأ ويصبح فاتر. ضيفي مقدار الزبادي إلى الحليب، ثم اخلطيهم جيدا بشكل سريع. اسكبي الخليط بأكواب صغيرة، ثم اتركيه لمدة نصف يوم في مكان غير مضئ، حتى يصبح جاهز للتناول. طريقة عمل الزبادي اللايت طريقة التحضيرطريقة عمل الزبادي اللايت المكونات لتران من الحليب اللايت.

كأسان من الزبادي. طريقة التحضير اسكبي مقدار الحليب بوعاء، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى يصل إلى درجة الغليان. اتركي الحليب جانبا، حتى يهدأ تماما. ضعي الحليب داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 24 ساعة. قومي بإزالة القشطة من فوق وجه الحليب، ثم ضعيه على نار هادئة مرة أخرى لمدة أربع دقائق. اطفئي النار، ثم ضيفي مقدار الزبادي إلى الحليب، ثم اخلطيهم جيدا. اسكبي الخليط بأكواب صغيرة، ثم اتركيه بمكان دافئ لمدة 12 ساعة، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير

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