اعملي الخيار المخلل السريع المقرمش في البيت مثل الجاهزة

طريقة عمل الخيار المخلل السريع، مخلل الخيار المقرمش يعد من أشهى أنواع المخللات بالمطابخ المصرية، وجميع مطابخ دول العالم، لأنه يعطي نكهة رائعة للطعام الذي يقدم بجانبه، مما يجعل الإقبال عليه بكثرة من قبل الكثير من الأشخاص، ولكن بعض النساء لا يعرفون طريقة تحضير مخلل الخيار، لذلك سوف نقدم اليوم طريقة عمل الخيار المخلل السريع المقرمش في البيت. طريقة عمل الخيار المخلل المقرمش طريقة عمل الخيار المخلل المقرمش المكونات 1000 جرام من الخيار متوسط الحجم.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

4 أكواب كبيرة من الماء.

رشة من الفلفل الأسود.

كوب صغير من الخل.

4 ملاعق كبيرة من الملح الناعم. طريقة التحضير قومي بتنظيف مقدار الخيار بالماء جيدا، ثم إزالة أي شوائب عالقة به. قومي بعمل شقوق صغيرة بجانب حبات الخيار. امزجي الملح مع مقدار الماء، والسكر، والخل جيدا. ضعي مقدار الخيار بوعاء زجاجي محكم الغلق، ثم ضيفي إليه خليط الخل. اغلقي الوعاء، ثم اتركي المخلل لمدة 15 يوم قبل تناوله. طريقة عمل مخلل الخيار السريع طريقة التحضيرطريقة عمل مخلل الخيار السريع المكونات 1000 جرام من الخيار.

6 ملاعق صغيرة من الملح.

½ كأس متوسط من الخل.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس. طريقة التحضير قومي بتنظيف الخيار جيدا، ثم قطعيه إلى نصفين. ضعي الخيار في وعاء، ثم اسكبي فوقه كمية مناسبة من الماء، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة لمدة 9 دقائق. امزجي الخل مع الماء، ومقدار الثوم جيدا. ضعي الخيار بعد إزالته من الماء المغلي في وعاء زجاجي محكم الغلق. ضيفي خليط الخل إلى الخيار، ثم اتركيه لمدة 120 دقيقة قبل تناوله. طريقة التحضير

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