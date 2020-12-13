وصفه البطاطا والليمون لتفتيح البشرة الحساسة وصفات تفتيح مضمونه 100%

البطاطا والليمون لتفتيح البشرة الحساسة من الوصفات المضمومة لتفتيح البشرة ولا يوجد لها أي أثار سلبيه على البشرة كما نعلم جميعا أنه من الصعب إيجاد وصفه مضمونه لأصحاب البشرة الحساسه لذلك نستطيع تنفيذ هذه الوصفة بكل أمان فهي وصفه مضمونه ومجربه .؜

البطاطا والليمون لتفتيح البشرة

طريقه عمل وصفه البطاطا

علييك بإحضار حبه من البطاطا المسلوقة نصف سلقه ثم تقطع دوائر رفيعه ، ثم نضعها على الوجه لمده ربع ساعه كما يمكن هرسها حتى تحصلين على معجون البطاطا ثم نقوم بفردها على الوجه لمده ربع ساعه، هذه الوصفة تقوم بتفتيح البشرة بدون أن تسبب أي مشاكل لأصحاب البشرة الحساسة كمان أنها تضيف لوجهك اللون الوردي الجميل وهى تعتبر من الوصفات السهلة والغير مكلفه إطلاقا.

وصفه تفتيح البشرة بالليمون و العسل

تعتبر وصفه التفتيح بالليمون والعسل من الوصفات المشهورة جدا لنتيجتها الرائعة، و لكنها غير مستحبه لدى أصحاب البشرة الحساسة، لذلك سوف نخبرك بوصفه بديله بالليمون و الزبادي لأصحاب البشرة الحساسة فهي وصفه مجربه و مضمونه ولا تسبب أي تهيج للبشره.

المكونات

الليمون

عسل النحل

نقوم بعمل مساج للوجه بالليمون فقط لمده خمس دقائق ونترك الليمون على الوجه لمده ربع ساعه بعدها نقوم بغسل الوجه بالماء و وضع العسل لمده لا تقل عن عشره دقائق هذه الوصفة وصفه مضمونه لذلك سوف يظهر نتيجة رائعه سوف تشعرين بالنتيجة بعد الماسك فورا .

تفتيح البشرة والتخلص من البقع الغامقة.

إخفاء البثور السوداء.

بشره نضره وصحيه.

شد الوجه.

فوائد ماسك الليمون والعسلماسك الليمون لأصحاب البشرة الحساسة

فوائد الليمون للبشره لا تعد و لا تحصي، لذلك سوف نخبرك بطريقه مميزه لتفتيح بشرتك الحساسة والاستفادة من فيتامين سي الموجود في الليمون، أولا علييك بإحضار كميه كافيه للوجه من الذبادي و قشر الليمون و العسل ثم نخلط قشور الليمون مع الذبادي والعسل، نتركه ليمتزج لمدة خمس دقائق ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه وتركه حتى يجف ثم تقومين بغسله كما يمكنك استبدال الذبادي باللبن وسوف يعطيك نفس النتيجة ولكن يمكنك تجربة هذه الوصفة مره واحدة في الأسبوع.