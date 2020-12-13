كيفية تحضير الثريد باللحم بمذاق رائع وطعم شهى فتعتبر وصفة الثريد من اشهر الأطباق الخليجية فكلمة الثريد أو الفتة أنها موجودة من بداية الطبخ والعزائم وفى كل المطابخ متواجدة وكثيرا مشهورة لان الفتة من أسهل وابسط الأطباق التي تعلمها البشر حيث أن اللحمة مع قليل من الخبز فهو من الأطباق البدائية وله طعم ذكى وريحة طيبة وأيضا له مكانته حيث أنة دخل على هذا الطبق كثير من التعديلات والأصناف والأشكال وأنة في الخليج في هذه الوصفة فأنة ممكن تنفيذه باللحم أو الدجاج وممكن أيضا يتعمل على مرق احمر أو مرق ابيض حيث انه توجد في مصر الفتة التقليدية المعروفة وفى لبنان الفتة الخاصة بيها وأيضا السعودية كل بلد بتصنع الثريد أو الفتة بالشكل المتعارف والتقليدي لديها فكل الأطباق في الأخر بتحتوى على خبز وأرز ونوع من اللحوم حيث أنة من الأطباق اللذيذة والمشهورة والتي يسهل تحضيرها وذلك باتباع الخطوات وتنفيذها لكى تحصلي على ثريد باللحم بطعم شهى ومذاق رائع. المقادير 1 فخذ غنم مقطع

1معلقة كبيرة بهارات مشكلة

1 معلقة صغيرة كركم

1 معلقة كبيرة شطه مطحونة

1 معلقة صغيرة هيل مطحون

2 معلقة صغيرة ملح

1/2 معلقة صغيرة فلفل اسود

1/4 كوب زيت ذرة

4 حبات بصل كبار

4 فصوص ثوم مهروسين

1 معلقة كبيرة زنجبيل مفروم

4 حبات طماطم كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة

2 معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 حبة بطاطس كبيرة مقطعة مكعبات كبيرة

البهارات الصحيحة

1 عود قرفة

2 ليمون اسود جاف

4 ورقات غار

2 قرن فلفل اخضر حار

للتقديم : خبز رقاق خطوات تحضير ثريد اللحم نحضر حلة على النار ونضع مادة دهنية سواء سمن أو زيت ذرة على حسب رغبتك واستخدامك.

يجب أن نأخذ في الاعتبار أن اللحم في دهن لكن يجب وضع مادة دهنية لذلك سنقوم بوضع 1/4 كوب زيت ذرة.

أقوم بتخريط البصل وهرس الثوم واضعة هو والجنزبيل المفروم على البصل في الحلة وأقوم بتحمير البصل بشكل جيد لأنة كلما كان متحمر جيد بيعطينى طعم قوى للوصفة.

يجب أن يكون البصل كمية كبيرة في حدود اربع حبات بصل كبار فهذه الوصفة تحتاج بصل كتير لكى تعطيني سوس كثير وذلك لان كمية اللحمة كبيرة.

وأيضا نضع بصل كتير لكى نحصل على سوس نسقى فيه الخبز لذلك بنحتاج كمية كبيرة بصل واعمل على تقليب البصل على النار إلي أن يأخذ لون ذهبي فاتح. خطوات تحضير اللحم أقوم بإحضار طبق صغير اخلط فيه البهارات وهى الكركم والبهارات المشكلة والفلفل الأسود والملح والهيل المطحون والشطة المطحونة بالنسبة للشطه فهي اختياري على حسب رغبتك واستخدامك.

واعمل على خلط البهارات جيدا مع بعضها وأقوم برشها على قطع اللحم واعمل على أن تتبل بشكل جيد بها.

أقوم بوضع قطع اللحم بعد تتبيلها جيدا بالبهارات على البصل بعد ما اخذ اللون الذهبي الفاتح واعمل على وضع جزء من اللحم واقلب جيدا ثم اضع الباقي من اللحم واقلب مرة اخرى وأتأكد من أن جميع قطع اللحم كلها أتشوحت وتبدأ ريحة البهارات تظهر كلما اخذ اللحم لون من تشويحة بشكل جيد.

أقوم بوضع صلصة الطماطم على اللحم وأيضا الطماطم المقطعة ثم اضع البهارات الصحيحة وهى عودين القرفة واربع ورقات غار وحبيتين من الليمون ألأسود الجاف وقرنين فلفل اخضر حار.

أقوم بوضع كمية من الماء على اللحم حتى تتغطى المكونات جميعها وبعد ذلك استطيع أن أتحكم في كمية المياه إذا احتاجت زيادة اضع لها.

أقوم بإحضار حبايتين من البطاطس ويمكن وضع أي نوع خضار تفضلينة وتحبيه وذلك على حسب رغبتك واستخدامك واعمل على تقطيعهم مكعبات وأضفهم إلي اللحم بعد مضى نصف مدة السواء حتى لا تنهري الخضروات لذلك اضعها في نصف المدة.

وتسوية اللحم بتحتاج من ساعة ونصف إلي ساعتين لكى يستوى بشكل جيد. كيفية ترتيب طبق التقديم أقوم باحضار الخبز ورصه في طبق التقديم اعمل على تكسير الخبز ووضعة في أرضيه الطبق والكمية بتكون على حسب رغبتك فأنها بتختلف من شخص لأخر سواء كان يفضل أن يكون الخبز بزيادة أو قليل.

أقوم بأخذ قطع اللحم مع البطاطس وارصها على الخبز ثم اعمل على أن اسقي الخبز واللحم من السوس وأنة سيكون سيمك وذلك لأننا وضحنا أنة يجب وضع بصل كثير حتى تحصلي على سوس سميك بطعم شهى.

وأخيرا تكوني قدمتي لأسرتك ما صنعته بيديكى ثريد باللحم بمذاق رائع وطعم مميز . المقاديرخطوات تحضير ثريد اللحمخطوات تحضير اللحمكيفية ترتيب طبق التقديم

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