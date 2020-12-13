طريقة عمل الكرواسون باللحمة المفرومة بطريقة رائعة وتكاليف بسيطة

الكرواسون هو نوع من أنواع المعجنات البسيطة من السهل القيام به بدون تكاليف أو مضيعة للوقت، تجد الكثير من الأمهات أن طريقة عمل الكرواسون شيء صعب وعدم المقدرة على القيام به، يمكن إعداد الكرواسون بعدة طرق مختلفة يمكن إعداده بالشوكولاتة أو بالجبنة أو باللحمة المفرومة أو سادة، ويفضل اكله كثير من الناس صغاراً وكباراً، يعتبر الكرواسون اكلة خفيفة يمكن تناولها في أي وقت ويمكن للأطفال تناوله في المدرسة أو في الرحلات، ومن الأفضل أن تصنعه الأمهات في المنزل بدلاً من شرائه من المحلات جاهزاً، وسنتعرف في هذه المقالة على أسهل وأبسط طريقة اعداد الكرواسون باللحمة المفرومة فى المنزل. مكونات عجينة الكرواسون ومكونات الحشو مكونات عجينة الكرواسون ومكونات الحشو سنقدم لكم عدة مكونات سهلة وغير مكلفة للكرواسون وهي كالتالي:- 2 كوب من اللبن.

5 بيضات.

5 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح. الحشو 2 حبة من البصل.

حبة واحدة من الطماطم.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح (حسب الرغبة ). طريقة تحضير الكرواسون باللحمة المفرومة طريقة تحضير الكرواسون باللحمة المفرومة سوف أقدم لكم مشاهدينا الكرام طريقة تحضير سهلة وسريعة لعمل الكرواسون باللحمة المفرومة وهي كالتالي:- نحضر إناء ونضع به البيض واللبن ونضربهم بالمضرب الكهربائي أو اليدوي جيداً ثم نضيف اليهم الزبدة ونخلطهم مرة ثانية، ثم ننخل الدقيق ونقلب فيه الخميرة الفورية ورشة الملح ونقوم بإضافته إلي الخليط السابق ونضع عليه الماء الدافئ تدريجياً حتى تتماسك العجينة وتصبح طرية، نترك العجينة تخمر لمدة نصف ساعة. نقوم في ذلك الوقت بتقطيع البصل والطماطم والفلفل الأخضر إلي قطع صغيرة جداً، ثم نقوم بوضع البصل في إناء يوضع على النار ثم نضيف اللحمة المفرومة ثم الفلفل الاخضر ثم الطماطم ونضع عليهم الفلفل الأسود والملح ونقلبهم جيداً حتى تتعصج اللحمة. نقوم بفرد العجينة بعد تخمرها على شكل مستطيل وتقطيعها على شكل مثلثات، نضع في كل مثلث جزء من اللحمة ونقوم بلفه من الناحية العريضة إلي رأس المثلث نكرر هذه الخطوة حتى ينتهي العجين ونتركه يخمر مرة أخري، ونقوم بدهن وجه العجين بالبيض، نرص العجين في صينية ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونه ذهبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكرواسون باللحمة المفرومة بطريقة رائعة وتكاليف بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.