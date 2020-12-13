اسهل طرق تخسيس أكثر من ٢٠ كيلو في شهر

زيادة الوزن من المشاكل التي تحدث و التي تتسبب في أزمة كبيرة حيث أنها أصبحت شائعة و تتسبب في أزمات آخري مترتبه عليها مثل الأزمات القلبية و صعوبه الحركة و التنفس وغيرهم لذا يلزم معالجة الأمر حتي نحافظ على أنفسنا دون أن نتعرض لاي صعوبة أو عدم رضا عن الشكل.

الأطعمة حارقة للدهون و هي التي تحتوي علي عناصر تساعد علي التخلص من دهون الجسم وتحويلها إلى طاقة حيث تحتوي على انزيمات تساعد على تحسين الهضم و إنقاص الوزن.

من الأطعمة الفاصوليا السوداء التي تحتوي على بروتين وخاليه من اي دهون مشبعة بالإضافة إلى احتوائها على ألياف غذائية تساعد على الشعور بالشبع .

الشوفان الذي يحتوي على عناصر غذائية قيمة منها الألياف المشبعة التي تقلل من الإحساس بالجوع و أيضا تقلل من امتصاص الجسم للدهون .

طرق سهلة وسريعة لحرق الدهون بشكل طبيعي

شرب أي نوع من أنواع المشاريب التي يكون لها القدرة على حرق دهون الجسم التي تحتوي علي مضاد للأكسدة كذلك مثل الشاي الاخضر و الشاي العادي و البابونج و القرفه و الكمون و الزنجبيل و القهوة يساعدون بشكل كبير في حرق الدهون.

تناول الفاكهة والخضار الطازج ومن اهم الفواكه هو الافوكادو و تناوله أو شربه ك عصير مهم جدا في تنشيط حرق دهون الجسم وتقليل كمية الطعام المتناولة.

الابتعاد عن السكر في المشروبات الساخنة و الغازية و العصائر و الحلويات نظرا لاحتوائهم علي سعرات حرارية عالية تضر الجسم.

يجب حساب عدد السعرات الحرارية التي نتناولها و كل قطعه تدخل الجسم بحيث تكون عملية الحرق للسعرات التي نتناولها أقل من التي تدخل الجسم بحيث يكون معدل الحرق عالي و نحرق من الدهون الداخلية و نتخلص من الدهون بالجسم.

تناول الطعام في أوقات ثابته و غير متأخرة من اليوم بحيث يكون معاد آخر وجبه هو الساعة السابعة مساء.

حصول جسدك ما يكفي من النوم ليحصل على الراحة بحيث لا يقل عن سبع ساعات لان قله النوم تتسبب في شعورك بالجوع و بالتالي زيادة كبيرة في الطعام المتناول. بالإضافة إلى أن مستوي حرق الدهون بالجسم سوف يضعف.