فوائد الحبة السوداء وزيتها وهل لهما دور فعال خاصةً في فصل الشتاء ومع انتشار فيروس كورونا BLACK SEED

فوائد الحبة السوداء أو حبة البركة، وخاصةً في فصل الشتاء؛ حيث أن الحبة السوداء لها فوائد كثيرة يغفل الكثير من الناس عن أهميتها حيث أنها شفاء من كل داء إلا الموت، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقصد بالسام الموت، ولذلك حثنا الرسول على التداوي والعلاج بالحبة السوداء لأنها شفاء من كل مرض إلا الموت. وهنا نعرض لكم سر مكون حبة البركة الرهيب في تقوية المناعة، وكيفية الصمود أمام انتشار فيروس كورونا [كوفيد 19]، وخاصة في الشتاء مع انتشار البرد والإنفلونزا، وطرق استخدامها.

ما هي الحبة السوداء أو حبة البركة:

الاسم العلمي لها هو [Nigella sativa]، وتتميز حبة البركة بتعدد أسمائها مثل حبة البركة، والحبة السوداء والاسم الإنجليزي لها هو [Black seed]، والشونيز المزروع وينتمي إلى الفصيلة الحوذنية، والكمون الأسود، ويعرف في الهند باسم الكالونجي الأسود، وتجدها تنمو في أماكن كثيرة مثل الجزيرة العربية، والهند، والمشرق العربي، وحوض البحر المتوسط، والباكستان، وتجدها منتشرة في كثير من دول أسيا، ويبلغ طول هذه العشبه حوالى 30 سم، وعرفت قديماً؛ حيث استخدمها الناس للتداوي والعلاج من كثير من الأمراض؛ نظراً لأنها غنية بالفيتامينات، والبروتينات، والكربوهيدرات، والمعادن، والأحماض الدهنية.

ما هي مكونات حبة البركة أو الحبة السوداء:

نجد أن حبة البركة تحتوي أعداد كبيرة من العناصر الكيميائية الهامة لجسم الإنسان ومنها ما يلي :

الزيوت الطيارة:

وتجدها على هيئة سائل متطاير له رائحة عطرية ولونه أصفر، وتجده بنسبة 1.5 %، وتجده يحتوي على السكريات، والنشويات، والعديد من المركبات الكيميائية، والعديد من المعادن،وتعتبر الزيوت الطيارة أهم مكون من مكونات حبة البركة، نتيجة لخصائصه العلاجية؛ لأنها تساعد على خفض ضغط الدم، والنقرس، وفعالة في علاج الربو، وأيضاً تدخل في علاج السرطان.

الزيت الثابت:

هو مكون يحتوي على أحماض دهنية مشبعة، وأحماض دهنية غير مشبعة، ونسبة قليلة من الاسترولات [sterols].

الفيتامينات:

تحتوي حبة البركة على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين ھ، وفيتامين ب،ومادة الكاروتين التي لها دور كبير في محاربة الخلايا السرطانية،بالإضافة لاحتوائها على أنزيمات هاضمة، ومقاومة للحموضة.

ما هو التركيب الكيماوي لحبة البركة الذي تحدثنا عنه سابقا:

هو احتواء حبة البركة أو الحبة السوداء على كل من البروتين، والدهن، والكالسيوم، وفيتامين أ، والماء، والنياسين، وألياف، وسعرات حرارية بسيطة.

فوائد واستخدامات حبة البركة أو الحبة السوداء وخاصة في فصل الشتاء مع كثرة انتشار كوفيد 19 وباء كورونا:

تعتبر الحبة السوداء من أهم الأغذية التي ورثناها عن ديننا الإسلامي؛ فقد تحدث ديننا الإسلامي عنها، واستخدمت لقرون عديدة، وما زلنا نتوارثها ونستخدمها في الطب الشعبي كعنصر مهم ومؤثر في كثير من الأمراض،ونحمد الله كثيراً على هذه العشبه التي تتميز باحتوائها على أكثر من 100 مركب فعال في كثيراً من الأمراض، وسوف نقدم الآن فوائد حبة البركة أو الحبة السوداء الجمالية، والعلاجية الجبارة .

تعزيز وتحسين الجهاز المناعي:

تعمل حبة الركة على تقوية الجهاز المناعي، ومقاومة الجسم للأمراض، وذلك لأنها تحتوي على مضادات أكسدة، ويعمل على تقليل الالتهابات، والعدوى ، وهذا هو ما نحن بحاجة له الآن خاصة مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، لتقليل الإصابة بالمرض، والعدوى.

أثبتت الدراسات التي أجريت لبذرة الحبة السوداء على الأسماك تأثير إيجابي، وفعال؛ حيث أنه عمل على تنشيط الجهاز المناعي للأسماك وعمل على رفع مناعة الأسماك، ومقاومتهم للأمراض، إضافة إلى زيادة نسبة هيموغلوبين الدم، وكرات الدم البيضاء،وكرات الدم الحمراء، ولقد بينت أيضا الدراسات البيوكيميائية؛ أن مصل الدم يحتوي على زيادة في الجلوبيولين، والألبومين.

الجلوبيومين هو عبارة عن مجموعة من البروتينات التي تجري في الدم، وتعمل على المساعدة في تنظيم الدورة الدموية، وإذا وجد في الدم بنسبته الطبيعية، فسيعمل على إعطاء الجسم المناعة، أما إذا قل مستواه أو نسبته في الدم فسيؤدي إلى مشاكل صحية نحن في غنى عنها، مثل لن يستطيع الجسم محاربة العدوى، وأيضاً قد يؤدي إلى الجلطات أو نقل المغذيات إلى العضلات، وسيؤدي ذلك إلى تدهور في صحة المريض، لذلك لابد من إجراء التحاليل بصورة دورية لتأكد من مستوي الهيموجلوبين، والجلوبيولين في الدم حتى لا تصاب بالأمراض دون أن تدري.

علاقة حبة البركة مع تجلط الدم [كورونا] ومشاكل القلب:

مع انتشار فيروس كورونا وجد أن من يصابون بهذا المرض الذي يتغلغل في الجسم من أسبابه الأساسية أنه يسبب أو يؤدي إلى تجلطات في الدم، لذلك يعطي الأطباء الأدوية التي تعمل على سيولة الدم، وعدم تجلط الدم.

في حال أنه لدينا مكون طبيعي وفعال، ورخيص السعر للحد من تجلطات الدم التي تؤدي إلي جلطات، وأزمات قلبية، وفي حالة عدم اللحاق بالمريض فوراً سيؤدي إلى مشاكل هو في غنى عنها، بالرغم من وجود المكون السحري وغير لمكلف والرخيص، وفوائده الكثيرة، ومع ذلك إلا أن رسولنا الحبيب قد وصانا بها فهي شفاء لكل داء إلا الموت.

فحبة البركة وخاصة زيتها يعمل على سيولة الدم ومنع التجلطات وتأخيرها، لأنها تعمل على تقليل الصفائح الدموية على التجمع والالتصاق.

ونجد أيضا أن الحبة السوداء تزيد من سيولة الجسم لأنها تحتوي على مادة الكومارينات المضادة للتخثر التي تستخدم في صناعة الأدوية المضادة للتخثر، فهي تمنع فيتامين ك من تكوين عناصر التجلط في القلب والكبد لذلك فهو مفيد في حالات كثيرة وليست كورونا فقط.

علاقة الحبة السوداء بالجهاز التنفسي:

علاج الحبة السوداء أو زيت الحبة السوداء له تأثير كبير فهم يساعد على ارتخاء العضلات، ويعمل على توسيع القصبات الهوائية، والشعب الهوائية، وهو يحتوي أيضا على مادة النيجلون، وهي مادة مضادة للحساسية أي مضادة للهستامين، لذلك نجد أن للحبة السوداء فائدة في علاج الربو وموسع للشعب الهوائية.

الحبة السوداء كمضاد حيوي :

الحبة السوداء تحتوي على مواد لها صفة الصادات؛ أي تعرف بأنها مضادات للالتهابات البكتيرية؛ فهي تعمل علي إيقاف نمو الجراثيم، ولا تسمح لها بالنمو في أي مكان يحتوي على حبة البركة أو الحبة السوداء.

أثبتت الدراسات الحديثة أن زيت حبة البركة يستخدم مثل البنسيلين في علاج البكتريا والفطريات، وتأثيره أقوى من البنسلين في حد ذاته، والمثير للعجب أنه أيضاً له تأثير كبير علي وباء الكوليرا يتفوق في تأثيره وقوته تأثير مادة الإستربتومايسين، فهو أيضا يعمل على تقوية، وتنشيط أعداد كبيرة من من المضادات.

يعمل الحبة السوداء أيضاً على وقف نمو بعض الفطريات مثل الكانديدا، وهي نوع من الفطريات التي تعيش في الأغشية المخاطية عند الكثير، فإذا زادت في الجسم فقد تسبب الكثير من الأمراض، منها أن تنتقل إلى الأمعاء ومنها إلى مناطق كثيرة في الجسم، كالحلق والبلعوم والأعضاء التناسلية.

طريقة أو كيفية استخدام حبة البركة أوالحبة السوداء:

لا يجب أن تطحن الحبة السوداء وتركها هكذا دون استعمالها فوراً، لأنها إذا تركت هكذا، فإن المادة الفعالة الموجودة بها سوف تتطاير ؛ لأنها عبار عن زيت طيار؛ لذلك عند طحن حبة البركة لابد من خطها ومزجها جيداً مع العسل، ووضعها فوراً في مرطمان محكم الغلق وقاتم اللون، للاحتفاظ بفائدتها، ويجب استخدامها يومياً في الصباح علي الريق، وقبل النوم، بأخذ ملعقة من هذا المزيج، لما له من فوائد كبيرة، وهما العسل، والحبة السوداء، وهي مفيدة للأطفال، والكبار.

لا يجب غليها وشربها كمشروب ساخن، لأن الزيوت الطيارة التي بها عند الغلي ستتطاير.

لا يجب بلعها كما هي،لأن لا تهضم داخل المعدة بسب غطاؤها الخارجي المكون من السليولوز.

لا يجب وضعها على المعجنات وإدخالها إلى الفرن مثل المخبوزات، لأنها لا تفقد قيمتها داخل الفرن فقط، ولكن تصبح من المواد المسرطنة، فيجب علينا الانتباه لذلك، وتحذير الجميع من فعل هذا الخطأ، وأتمني أن ينال المقال إعجابكم، ونكون قد استطعنا إفادتكم.

من الأخطاء الشائعة في استخدام حبة البركة: