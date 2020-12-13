الصبار وفوائده للشعر ووصفات جديده لإعادة نضارة وحيوية الشعر

الصبار من أكثر النباتات انتشاراً، حيث إنه يتميز بسهولة زراعته في أي مكان، وكذلك يتميز نبات الصبار بأنه غير مكلف في زراعته والإعتناء به، ويتواجد نبات الصبار في الكثير من الحدائق المنتشرة حول العالم، وأيضاً هناك الكثير من الناس تحب زراعة الصبار في المنازل، وذلك لما له من فوائد عديدة، ويستخدم الهُلام المستخرج من الصبار كعلاج شعبي منذ قديم الزمن، وقد أطلق القدماء على نبات الصبار “نبتة الخلود” لما له من فوائد عديدة، وفي الوقت الحالي يستخدم الصبار بشكل كبير في مستحضرات التجميل ، لاحتوائه على العديد من العناصر والمعادن،والفيتامينات.

فوائد الصبار للشعر

يتميز الصبار بفوائده العديدة للشعر، وذلك نظرا لاحتوائه على العديد من الأحماض الأمينية، والإنزيمات البروتينية، ومن أهم فوائد الصبار للشعر :

يمنع الشعر من التساقط، ويحافظ على كثافة الشعر، وذلك لاحتوائه على البروتين والمعادن، والفيتامينات. يحفز بصيلات الشعر مما يعزز نمو الشعر. يغذى فروة الرأس، ويشفي الخلايا التالفة فيها، ويجعل الشعر ينمو بشكل صحي. يعالج فروة الرأس من الالتهابات الفطرية، وذلك لإحتوائه على مضاد للالتهابات. يمنح الشعر النعومة وذلك لقدرته على الترطيب.

خلطة الصبار وزيت الخروع

تعمل هذه الخلطة على تحفيز نمو الشعر، حيث ان الصبار يزيل جلايا الجلد الميت، الذى يغلق بصيلات الشعر، كما يعمل تخليص الشعر من القشرة، وبالتالي يساعد على نمو شعر صحى.

خلطة الصبار وصفار البيض وزيت الزيتون

تعمل هذه الوصفة على زيادة نمو الشعر، حيث يحتوي صفار البيض على العديد من الدهون مما يرطب الشعر، وبخلطه مع زيت الزيتون والصبار يتكوت ماسك اكثر إفادة وتغذية لنمو الشعر.

خلطة الصبار وزيت جوز الهند والعسل

تحافظ هذه الوصفة على طول الشعر وحمايته من التقصف، حيث يعمل خليط جوز الهند والعسل على زيادة ترطيب الشعر.