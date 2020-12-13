طريقة عمل كريم الاساس في المنزل للبشرة العادية والغامقة وتغذية البشرة

كريم الأساس يعتبر من مستحضرات التجميل التي تستخدمها الكثير من البنات لانها تعمل كريمات الاساس على توحيد لون البشرة وإخفاء عيوب الوجه مثل الهالات السوداء والحبوب الصغيرة والبقع وغيرها، ولكن كريم الاساس المباع في الأسواق يمكن أن يؤثر على البشرة إذا إستخدم بكثر وتعرض للشمس لانه يحتوي على مواد كيمائية، وسوف نتعرف متابعينا على طريقة عمل كريم الأساس في المنزل بمستحضرات ومكونات طبيعية للبشرات المختلطة العادية وتغذية البشرة للبشرة الغامقة.

مكونات عمل كريم الاساس

يحتوي كريم الأساس للبشرة العادية على بعض المكونات وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من بودرة التلك.

ملعقة كبيرة من اللبن.

2 قطرة من الجليسرين.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

7 قطرات من ماء الورد.

2 قطرة من خل التفاح.

علبة فارغة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الاساس كالاتي:-

تحضير طبق نضع به الجليسرين، واللبن، ثم نضيف الخميرة، والنشا، ونقلب المكونات جيد. ثم نضيف بعد ذلك بودرة التلك، وماء الورد، ونخلط المكونات جيدا، ثم نضيف نقطتين من خل التفاح حتي نحصل على قوام كريمي ووضعه في العلبة الفارغة.

كريم أساس لتغذية البشرة

المكونات

ملعقة من اللبن.

2 قطرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من بودرة التلك.

6 قطرات من ماء الورد.

2 قطرة من خل التفاح.

علبة فارغة.

طريقة التحضير

تحضير طبق ووضع به اللبن، والجلسرين، والنشا، والخميرة ، وتقليبهم جيداً. نضيف بودرة التلك وماء الورد وخلطهم حتى يعطي المزيج قوام كريمي، وضع خل التفاح.

كريم أساس للبشرة الغامقة

المكونات

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الفازلين الطبي الأبيض.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

طريقة التحضير

تحضير طبق ووضع به اللبن البودرة مع ماء الورد ونقلبهم جيداً. نضيف الفازلين والجلسرين وتقليبهم جيداً باستعمال ملعقة أو فرشاه. نضيف بعد ذلك البيكنج بودر حتى يعطي المزيج قوام كريمي.

قومي بغسل وجهك بالماء والصابون، ثم نغسل اليدين بشكل جيد.

قومي بوضع كريم مرطب مناسباً لبشرتك ثم نتركه قليلاً ثم وضع كريم الأساس عليها.

قومي بوضع كريم الأساس المناسب للون البشرة باستعمال الإسفنجة.

نمد الكريم على البشرة بشكل لطيف ومريح.

ننتظر بضع دقائق إلى أن يتشرب الوجه كريم الأساس، ثم نضع البودرة الجافة، مع الحذر من استخدام المسح في البودرة، لأن المسح يزيل كريم الأساس.

كيفية استخدام كريم الأساس