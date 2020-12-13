ما دوت الخليج الاطعمة المناسبة لاصحاب فصيلة الدم O، وضروري أن يعلم كل منا فصيلة دمه الخاصة به لاعتبارات عدة، أولها وأهمها عند الحاجة لتلقي الدم او التبرع فيه في الحالات الطارئة.

كما ان معرفة فصيلة الدم يساعد في تحديد الغذاء المناسب والذي يلعب دوراً كبيراً في تحسين الصحة والمساعدة على انقاص الوزن وغيرها من الفوائد الصحية للانسان.

في موضوعنا اليوم، نتعرف على الاطعمة المناسبة لاصحاب فصيلة الدم O، لكن بداية لا بد من تلخيص مميزات هذه الفصيلة.

ما دوت الخليج فصيلة الدم O

تعد فصيلة الدم O الأكثر شيوعًا بين فصائل الدم، وإن كان الأمر يختلف من منطقة لأخرى على مستوى العالم. وهي فصيلة نادرة لأنها تحوي كافة الاجسام المضادة A وB في البلازما بالرغم من انه ليس على الخلايا ذاتها، لذا لن يهاجم انواع الدم A وB كأجسام غريبة.

كما أنها أكثر أنواع الدم المفيدة في عمليات نقل الدم؛ نظرًا لكون الدم السالب من النوع O مناسبًا للاستخدام من قِبل أي مستقبِل من فصائل الدم الأخرى، ما جعله "المانح الأول للخلايا الحمراء عالميا".

وقد اظهرت بعد الدراسات ان الاشخاص الذين يتمتعون بفصيلة الدم O لديهم مستويات أعلى من حمض المعدة من تلك الموجودة في أنواع الدم الأخرى، ما يجعل هضم البروتينات والدهون أسهل لهذه المجموعة.

ما دوت الخليج الاطعمة المناسبة لاصحاب فصيلة الدم O

بحسب ما جاء على موقع DailyMedicalinfo، فإن اللحوم تأتي في طليعة الاطعمة المناسبة لاصحاب فصيلة الدم O مثل الاسماك والدواجن، إذ يتم هضمها بسرعة.

ويوصي الخبراء اصحاب فصيلة الدم O بالتركيز على البروتينات الحيوانية الموجودة في لحم البقر والضأن والعجل والغزال، وبعض الاسماك مثل سمك القد والسمك المملح وسمك الاسقمري البحري.

ومن الاطعمة المناسبة الاخرى لاصحاب فصيلة الدم O: