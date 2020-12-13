جمانة الصباغ الأحد,13 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 13:46
ما دوت الخليج الاطعمة المناسبة لاصحاب فصيلة الدم O، وضروري أن يعلم كل منا فصيلة دمه الخاصة به لاعتبارات عدة، أولها وأهمها عند الحاجة لتلقي الدم او التبرع فيه في الحالات الطارئة.
كما ان معرفة فصيلة الدم يساعد في تحديد الغذاء المناسب والذي يلعب دوراً كبيراً في تحسين الصحة والمساعدة على انقاص الوزن وغيرها من الفوائد الصحية للانسان.
في موضوعنا اليوم، نتعرف على الاطعمة المناسبة لاصحاب فصيلة الدم O، لكن بداية لا بد من تلخيص مميزات هذه الفصيلة.
ما دوت الخليج فصيلة الدم O
تعد فصيلة الدم O الأكثر شيوعًا بين فصائل الدم، وإن كان الأمر يختلف من منطقة لأخرى على مستوى العالم. وهي فصيلة نادرة لأنها تحوي كافة الاجسام المضادة A وB في البلازما بالرغم من انه ليس على الخلايا ذاتها، لذا لن يهاجم انواع الدم A وB كأجسام غريبة.
كما أنها أكثر أنواع الدم المفيدة في عمليات نقل الدم؛ نظرًا لكون الدم السالب من النوع O مناسبًا للاستخدام من قِبل أي مستقبِل من فصائل الدم الأخرى، ما جعله "المانح الأول للخلايا الحمراء عالميا".
وقد اظهرت بعد الدراسات ان الاشخاص الذين يتمتعون بفصيلة الدم O لديهم مستويات أعلى من حمض المعدة من تلك الموجودة في أنواع الدم الأخرى، ما يجعل هضم البروتينات والدهون أسهل لهذه المجموعة.
ما دوت الخليج الاطعمة المناسبة لاصحاب فصيلة الدم O
بحسب ما جاء على موقع DailyMedicalinfo، فإن اللحوم تأتي في طليعة الاطعمة المناسبة لاصحاب فصيلة الدم O مثل الاسماك والدواجن، إذ يتم هضمها بسرعة.
ويوصي الخبراء اصحاب فصيلة الدم O بالتركيز على البروتينات الحيوانية الموجودة في لحم البقر والضأن والعجل والغزال، وبعض الاسماك مثل سمك القد والسمك المملح وسمك الاسقمري البحري.
ومن الاطعمة المناسبة الاخرى لاصحاب فصيلة الدم O:
- منتجات الالبان والبيض: على الرغم من انه ينبغي تجنب بعض هذه المنتجات، لكن بامكان اصحاب فصيلة الدم O تناول هذه المنتجات من حين لآخر، ومنها الزبدة وجبن الفيتا والموزاريلا وجبن الماعز وحليب الصويا.
- المكسرات: من المصادر الغنية بالبروتين والدهون الصحية التي ينصح اصحاب فصيلة الدم O بتناولها خصوصاً الجوز وبذور اليقطين.
- البقوليات: الاعتقاد السائد هو ان معظم البقوليات جيدة التحمل من قبل اصحاب فصيلة الدم O.
- الحبوب: انواع قليلة منها مثل الحنطة السوداء والشعير والارز والذرة، مقبولة في النظام الغذائي لاصحاب فصيلة الدم O.
- الخضروات: يمكن تناول معظمها ما عدا جزء قليل منها لا يمكن تحمله من قبل اصحاب فصيلة الدم O، ومنها الطماطم، والخرشوف والثوم والفجل الحار والكرنب والبامية والبصل والبقدونس والجزر الأبيض والفلفل الأحمر والبطاطا الحلوة واليقطين والعشب البحري.
- الفواكه: كما الخضروات، كذلك الفواكه التي يعتقد ان معظمها يمكن تحمله من قبل اصحاب فصيلة الدم O. وبعض انواع الفواكه المصوى بها دوت الخليج البرقوق والخوخ والتين والجريب فروت ومعظم أنواع التوت.
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