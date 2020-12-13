تعديل سلوك الطفل العنيد

السلوك العنيد ، ظاهره معروفه في سلوك بعض الأطفال حيث يرفض الطفل تنفيذ الأوامر ويصر على تصرفاته حتي ولو كانت خطاء وغير مقبوله من الآخرين ،وهو من أشكال السلوك الشائع الأطفال وأيضا لك يكن فتره أو مرحله وتمر وإنما هو نمطا متواصلا وسمه من سمات الطفل الشخصية ،كما انه سلوك غير مقبول إ اجتماعيا وأخلاقيا ويسبب العديد من المشاكل والأزمات للطفل والمحطين به ،لذلك يجب معالجه هذا السلوك بشتي طرق تعديل السلوك بهدف الوصول بهذا الطفل إلي افضل ما يكون.

التدليل والحماية الزائدين والاستجابة لبكاء الطفل وتنفيذ طلباته دون نقاش. رغبه الطفل في جذب انتباه الأم والأب. الإحساس بالإهمال وعدم الاهتمام من قبل الآخرين والمحيطين به. كثره وصف الطفل بالعند أمام الآخرين وإظهار نقاط الضعف في شخصيته. شعور الطفل بالغيرة بسبب عدم المساواة والتفرقة في المعاملة بينه وبين أخواته وتفضيل طفل عن الأخر. كبت الطفل وعدم إعطائه الفرصة للتعبير عن ذاته وعدم ممارسه هواياته والأنشطة المحببة لديه.

التحدث معه وأعطاه مزيد من الحرية للتعبير عن ذاته .

مشاركه الطفل في أخذ بعض القرارات يزيل من إحساسه بالأنانية ويزيد من علاقة الأخذ والعطاء.

التقليل من الحماية والتدليل وأيضا الابتعاد عن الإهمال بمعني التوسط في وجميع مشاعرنا وسلوكنا تجاه الطفل.

عدم الغضب والصراخ في وجه الطفل والتحلي بالصبر والهدوء.

إعطاء الطفل قدر من الاهتمام والاحترام ومعاملته على إنه قائد يزيد من ثقته بنفسه.

كن صديق لطفلك حتي تعطيه الأمان والحماية.

إعطاء الطفل نموذج أو قدوه حتي يحاول الوصول لها أمر هام ويساعده على التخلص من أي سلوك خطاء.

نرجو من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد يساعد الأمهات في تعديل سلوك أطفالهم المصنف بالعنيد.

والله الموفق والمستعان.