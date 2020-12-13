تعرف على طرق بسيطة لتبييض الأسنان في المنزل و التخلص من الاصفرار المزعج

يلجأ كثيرون إلى تبييض الأسنان في مراكز التجميل و عيادات الأسنان على الرغم من تكلفتها الكبيرة ، حيث إن الاصفرار شيء مزعج حتى و إن لم يكن مؤلم فانه يوثر على المظهر الخارجي بشكل كبير و على ثقة الإنسان بنفسة و تعاملاته مع الآخرين ، فهي جزء من النظافة العامة حيث إنها في بعض الأوقات تكون سبب في وجود رائحة كريهة في الفم و هذا أمر مزعج جدا .
تبييض الأسنان باستخدام قشر الموز
يحتوي الموز على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم و الماغنسيوم و هي ضرورية لتكوين و صحة الأسنان ، فيتم فرك الأسنان بحبة الموز بدون القشرة و تركها ١٠ دقائق ، و سوف يتحسن لون الأسنان و يميل اكثر للأبيض مع تكرارها .تبييض الأسنان باستخدام بيكربونات الصوديوم
يمكننا أيضا إضافة ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم إلي معجون الأسنان ، و نستخدم هذا الخليط مرتين في الأسبوع سوف يكون له تأثير سريع و قوي في تبييض الأسنان ، و يمكن أيضا استخدامها مجففه عن طريق فرك الأسنان بها لمدة دقيقتين أو اكثر خلال فترة طويلة تتراوح من أسبوع في أول استخدام لأسبوعين في الاستخدامات التالية .تبييض الأسنان باستخدام الليمون
عن طريق فرك الأسنان بقشر الليمون أو قطنة بها عصير ليمون ، و هذه من افضل و أسهل الطرق المستخدمة في تبيض الأسنان ، و يمكن أيضا إضافة ملعقة ملح إلي عصير الليمون و ترك المزيج على الأسنان لبعض الدقائق ثم غسل الفم جيدا بالماء الفاتر، و لكن لا يفضل الإكثار من اتباع هذه الطريقة في تبييض الأسنان حيث إن الليمون حامضي و قد يؤثر علي طبقة المينا الموجودة بالأسنان .تبييض الأسنان باستخدام الملح
حيث ان الملح يستخدم في تطهير الأسنان فهو يجدد من المعادن المفقودة في الأسنان و يساعد في تبيضها ، فيمكن استخدامه يوميا بديل عن معجون الأسنان عن طريق فرك الأسنان بملعقة ملح يوميا ، و يمكن أيضا خلطه ببيكربونات الصوديوم السابق ذكرها ، و لكن أيضا لا يفضل الإكثار من استخدام هذه الطريقة في تبيض الأسنان حيث إن كثرة استخدامه تؤثر على اللثة و طبقة المينا الموجودة بالأسنان .
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