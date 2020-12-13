تعرف على طرق بسيطة لتبييض الأسنان في المنزل و التخلص من الاصفرار المزعج

يلجأ كثيرون إلى تبييض الأسنان في مراكز التجميل و عيادات الأسنان على الرغم من تكلفتها الكبيرة ، حيث إن الاصفرار شيء مزعج حتى و إن لم يكن مؤلم فانه يوثر على المظهر الخارجي بشكل كبير و على ثقة الإنسان بنفسة و تعاملاته مع الآخرين ، فهي جزء من النظافة العامة حيث إنها في بعض الأوقات تكون سبب في وجود رائحة كريهة في الفم و هذا أمر مزعج جدا .

يحتوي الموز على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم و الماغنسيوم و هي ضرورية لتكوين و صحة الأسنان ، فيتم فرك الأسنان بحبة الموز بدون القشرة و تركها ١٠ دقائق ، و سوف يتحسن لون الأسنان و يميل اكثر للأبيض مع تكرارها .

يمكننا أيضا إضافة ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم إلي معجون الأسنان ، و نستخدم هذا الخليط مرتين في الأسبوع سوف يكون له تأثير سريع و قوي في تبييض الأسنان ، و يمكن أيضا استخدامها مجففه عن طريق فرك الأسنان بها لمدة دقيقتين أو اكثر خلال فترة طويلة تتراوح من أسبوع في أول استخدام لأسبوعين في الاستخدامات التالية .

عن طريق فرك الأسنان بقشر الليمون أو قطنة بها عصير ليمون ، و هذه من افضل و أسهل الطرق المستخدمة في تبيض الأسنان ، و يمكن أيضا إضافة ملعقة ملح إلي عصير الليمون و ترك المزيج على الأسنان لبعض الدقائق ثم غسل الفم جيدا بالماء الفاتر، و لكن لا يفضل الإكثار من اتباع هذه الطريقة في تبييض الأسنان حيث إن الليمون حامضي و قد يؤثر علي طبقة المينا الموجودة بالأسنان .

حيث ان الملح يستخدم في تطهير الأسنان فهو يجدد من المعادن المفقودة في الأسنان و يساعد في تبيضها ، فيمكن استخدامه يوميا بديل عن معجون الأسنان عن طريق فرك الأسنان بملعقة ملح يوميا ، و يمكن أيضا خلطه ببيكربونات الصوديوم السابق ذكرها ، و لكن أيضا لا يفضل الإكثار من استخدام هذه الطريقة في تبيض الأسنان حيث إن كثرة استخدامه تؤثر على اللثة و طبقة المينا الموجودة بالأسنان .