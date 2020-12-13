- 1/2
- 2/2
أحمر الشفاه من المستحضرات التجميل التي تحبها الكثير من السيدات وتبحث عنها كثيراً، ويعطي أحمر الشفاه لمعاً وأحمرار في الشفاه، لأنه يحتوي على مكونات طبيعية خالية من المواد الكيميائية، وهناك بعض السيدات والبنات تفضل اللون الوردي يعطي الشفاه لمعان، يوجد منه أصابع ودهان وغيرها و يتميز بملمسه الناعم، ويصنع باستخدام فيتامين ه للحصول على شفاه رطبة وذات ملمس ناعم ويمكن استخدام زبدة الشيا أو جوز الهند للترطيب قبل النوم، وسوف نتعرف على طريقة تحضير أحمر الشفاه في المنزل.مكونات عمل أحمر الشفاه
يحتوي أحمر الشفاه على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- ملعقة صغيرة من شمع العسل.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.
- زيت عطري ليعطي رائحة جميلة.
- ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو، أو الكركم، أو القرفة ليعطي لون بني.
- نصف ملعقة صغيرة من صبغة الطعام الحمراء لتعطي لون أحمر.
- ربع ملعقة من طين البنتونيت، لإطفاء لمعة أحمر الشفاه.
سوف نتعرف متابعينا على طريقة تحضير أحمر الشفاه كالتالي:-
- تحضير طبق صغير ويوضع به زيت جوز الهند، وزبدة الشيا، وشمع العسل مع قليل من الماء وتقليب هذه المكونات جيداً.
- نضيف بعد ذلك بقية المكونات عندما تذوب الخليط السابقة مع بعضها جيداً.
- قومي بخلط المكونات مع بعض جيداً ووضعها في الثلاجة وتحفظ في مكان بارد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل أحمر الشفاه بسهولة في المنزل وبدون تكلفة واقل الامكانيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.