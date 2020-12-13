طريقة عمل أحمر الشفاه بسهولة في المنزل وبدون تكلفة واقل الامكانيات

أحمر الشفاه من المستحضرات التجميل التي تحبها الكثير من السيدات وتبحث عنها كثيراً، ويعطي أحمر الشفاه لمعاً وأحمرار في الشفاه، لأنه يحتوي على مكونات طبيعية خالية من المواد الكيميائية، وهناك بعض السيدات والبنات تفضل اللون الوردي يعطي الشفاه لمعان، يوجد منه أصابع ودهان وغيرها و يتميز بملمسه الناعم، ويصنع باستخدام فيتامين ه للحصول على شفاه رطبة وذات ملمس ناعم ويمكن استخدام زبدة الشيا أو جوز الهند للترطيب قبل النوم، وسوف نتعرف على طريقة تحضير أحمر الشفاه في المنزل.

مكونات عمل أحمر الشفاه

يحتوي أحمر الشفاه على بعض المكونات وهي كالتالي:-

ملعقة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

زيت عطري ليعطي رائحة جميلة.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو، أو الكركم، أو القرفة ليعطي لون بني.

نصف ملعقة صغيرة من صبغة الطعام الحمراء لتعطي لون أحمر.

ربع ملعقة من طين البنتونيت، لإطفاء لمعة أحمر الشفاه.

طريقة تحضير أحمر الشفاه

سوف نتعرف متابعينا على طريقة تحضير أحمر الشفاه كالتالي:-