تحب جميع السيدات والفتيات الاهتمام بشعرهن بكل الوسائل والطرق ولكن هل تعلمين أن الطريقة الصحيحة لتمشيط شعرك هي عن طريق تمشيط الشعر بالمقلوب وليس بالطريقة المعتادة للجميع فهي مفيدة للشعر عن الطريقة العادية كما أن الطريقة العادية يمكن ان تضعف الشعر وتؤثر عليه بالسلب، تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي الطريقة الصحيحة للتعامل مع شعرك. تمشيط الشعر بالمقلوب أفضل طريقة لتمشيط شعرك: تمشيط الشعر بالمقلوب أفضل طريقة لتمشيط شعرك: يمكنك تمشيط شعرك بأفضل طريقة لصحته وذلك عن طريق الخطوات الآتية: قومي بالجلوس على كرسي ثم اقلبي شعرك باتجاه الأرض مع حني الرأس قليلاً فهذا يجعل الدم يتدفق بشكل أكبر إلى رأسك. امتنعي عن غسل شعك قبل يومين من التسريح بتلك الطريقة حتى لا يتم غلق مسام الشعر. قومي أوا بتدليك فروة رأسك بكمية مناسبة من زيت جوز اللهند أو زيت الجرجير أو زيت الخروع وع توزيعه بأصابعك على خصلات الشعر. أحضري وفرشاة أو مشط بأسنان عريضة وقومي بتمشيط شعرك وهو مقلوب من الجذور وحتى الأطراف برفق. استمري في التسريح لمدة خمس دقائق كاملة. قومي بتكرار تلك العملية خلال سبعة أيام كاملة كل شهر ويجب أن تكون متواصلة. لا يجب عمل تلك التقنية أثناء فترة الدورة الشهرية. إذا كنت حامل أو تعانين من مشكلة فقر الدم أو أي مرض في الدم فلا تقومي بتلك العملية. فوائد تمشيط الشعر بالمقلوب: تحفز تلك الطريقة زيادة تدفق الدورة الدموية إلى فروة الرأس مما يساعد على وصول المواد الغذائية والأكسجين إلى الشعر بشكل أكبر وأسرع.

يمكن شعرك من الاستفادة بالزيت بشكل أفضل خاصة إذا كان الزيت ساخن فهذا يحفز من عملية الامتصاص.

تساعد تلك التقنية علة زيادة نمو الشعر بمعدل أكبر من المعتاد.

يعمل على تجديد فروة الرأس ع طريق التخلص من الخلايا الميتة والسماح بالخلايا الجديدة بالتكون.

يجعل شعرك يبدو بمظهر أكثر صحة ولمعان.

تنظف تلك الطريقة مسام الشعر وتمنع تراكم الدهون عليها وهذا يمنع تساقط الشعر.

تقوي جذور الشعر وتحفز بصيلات الشعر على إنتاج المزيد ما يزيد من كثافة الشعر.

تقلل من هيشان وتقصف الشعر. فوائد تمشيط الشعر بالمقلوب:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمشيط الشعر بالمقلوب الطريقة الصحيحة والأفضل لتمشيط الشعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.