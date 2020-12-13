عصير البنجر المغذي والمنعش حضريه بنفسك حتى يستفيد منه أولادك

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يعد عصير البنجر من أفضل أنواع العصائر الفريش على الإطلاق حيث يحتوي هذا العصير على نسبة عالية من المواد المغذية والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم مما يجعل هذا العصير مغذي للغاية ومفيد للأطفال والكبار، فبدلاً من أن يتناول أطفالك العصائر المحلاة الضارة بالصحة يمكنك صنع هذا العصير وتقديمة لهم فتابعينا لتعرفي فوائد هذا العصير وكيف تحضريه.عصير البنجر فوائد عصير الشمندر للجسم:
- مفيد للجهاز الهضمي:
يحتوي البنجر على نسبة عالية من الألياف والتي تعمل على تسهيل وتحسين عملية الهضم كما انها تمثل غذائ مناسب للبكتريا النافعة الموجودة في الأمعاء مما يساعد على هضم الطعام وامتصاصه بشكل صحي.
يحتوي البنجر أيضاً على مضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم من الجسم وإخراج بقايا الطعام بشكل سليم مما يقي من مشاكل القولون ومشاكل الهضم.
- مفيدة للوقاية من السرطانات:
نظراً لاحتواء البنجر على مواد مضادة للأكسدة مثل البيتا كاروتين فهو يعمل على حماية الجسم من العديد من الأمراض الخطيرة مثل مرض السرطان، حيث أن مضادات الأكسدة تقضي على الشوارد الحرة الموجودة ف الجسم وتمنعها من تدير جلايا لجسم وتنشيط الخلايا السرطانية.
- عصير البنجر مفيد للكبد:
البنجر غني بالفلافونويد والبيتا كاروتين تلك المادتان يعملان على إزالة السموم في الجسم خاصة السموم المتراكمة في الكبد والتي قد تسبب مشاكل جسيمة.
- يعمل على إنقاص الوزن:
تناول هذا العصير بومياً أو قبل الوجبات يساعدك على الإحساس بالشبع لفترة أطول مما يقلل رغبتك في تناول الطعام ويساعدك على حشارة المزيد من الوزن والدهون بشكل أسرع، وهذا لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف المشبعة.طريقة تحضير عصير البنجر:
تحتاجين إلى:
- أربع حيات صغيرة من البنجر.
- ربع كوب من الماء
- تفاحة واحدة كبيرة
- قطعة من الزنجبيل الطازج
- ثلاث حبات من الجزر.
خطوات تحضير العصير:
- قومي بتقشير البنجر واغسليه ثم قطعيه إلى شرائح صغيرة الحجم.
- قشري الجزر ثم اغسليه وقطعيه إلى شرائح.
- قطعي التفاح إلى شرائح رفيعة.
- ضعي الماء في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي شرائح البنجر والجو\زر والتفاحز
- اخلطي المكونات حتى تحصلي على عصير ثم صفيه وقدميه.
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