دراسة تكشف العلاقة الغريبة بين الليمون وأجسامنا.. يُحدث مفعولًا نفسيًّا

دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الليمون وزيادة الثقة في أجسامنا، فلا خلاف أن الليمون من الثمار التي تحتوي على الفيتامينات وهي مفيدة للجسم وعلى وجه الخصوص للجهاز المناعي، ويتم اضافتها الأطعمة لأعضائها نكهة مميزة ويمكن تناولها كعصير، لكن الأمر الغريب أن في الفترة الأخيرة كانت هناك مجموعة من الدراسات التي أثبتت مدى مقدرة الليمون ورائحته في تحسين الحالة النفسية للشخص، وكيفية الاعتماد على هذا الأمر في تطوير ملابس تفاعليه بالاعتماد على رائحه تمنح الأشخاص ثقة أكبر في أنفسهم.

دراسات جديدة تؤكد علاقة رائحة الليمون بالنفس

في دراسة بريطانية حديثة وجد أن رائحة ثمرة الليمون تمنح الأشخاص شعور فريد تجاه أجسامهم على نحو لم بتوقعونه من قبل، فهي تحدث مفعولاً نفسياً، وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تعتبر فاكهة الليمون من الأسباب التي تجعل الشخص يحس بأنه أخف في الوزن وأكثر رشاقة، ولكن هذا الأمر لا يعني أن الرائحة تحدث تغيير فعلي في الوزن ولكننها تؤثر فقط على شهور الشخص بجسمه وكتلته، حيث أجريت الدراسة في جامعة ساسكس في بريطانيا من أجل رصد شعور الأشخاص بأجسادهم عندما يشمون روائح الليمون، في المقابل كشفت الدراسة نفسها أن الشخص الذي يسمح رائحة الفانيليا يشعر بأن وزنه أثقل، وأضاف القائمون على الدراسة أن ذلك سيجعلهم قادرين في الفترة المقبلة إلى تطوير علاجات مستندة لتلك الظاهرة لمن يعانون من الاضطرابات والأفكار حول أوزانهم وأجسامهم.

نتائج الدراسات حول علاقة الليمون بحالة الجسم

في نهاية الأمر بعد تلك الدراسات توصل الباحثون إلى العلاقة بين تناول الليمون والتطوير من الذات لتكون النتائج كما يلي: