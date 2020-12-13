تعرفوا على طريقة عمل شرائح البصل المُحمرة المُقرمشة في المنزل بالخطوات، حيث تعتبر لذيذة ويتم اضافتها لبعض الأطعمة لإعطاء نكهة مميزة مثل الكشري وغيرهم بالإضافة الأطعمة أخرى، ويحب الأشخاص تناولها مع الكاتشب مثل البطاطس كل بحسب ذوقه، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات سهلة تعرفوا عليها في هذا المقال.مكونات تحضير شرائح البصل المُحمرة المُقرمشة
جهزوا هذه المكونات البسيطة فأغلبها موجود لديكم في المنزل من أجل تحضير رقائق البصل المقرمشة الرائعة:
- اثنين حبة من البصل الأبيض صغير الحجم مقطعه إلى شرائح رقيقة.
- ملعقة ونصف كبيرة من الدقيق.
- ملعقة ونصف صغيرة من نشا الذرة.
- أربع ملاعق كبيرة من الزيت.
يتم تحضير الشرائح من البصل المقرمش بالخطوات التالية لتصبح رائعة ويمكن تناولها بأي طريقة:
- نقوم بخلط كل من الطحين والنشا بشكل جيد معا.
- يتم غسل البصل وتقطيعه إلى شرائح رقيقة ونضعها في وعاء صغير.
- على وجه البصل نضيف خليط الطحين مع النشا، ونقلب الشرائح حتى يتجمع عليها الخليط.
- نترك طبق البصل ليتك الليلة لمدة عشرة دقائق.
- على نار عالية نضع كمية غزيرة من الزيت في مقلاة غير لاصقة ونتركه حتى يسخن.
- نضع شرائح البصل في مقلاة الزيت ونقلب لمدة أربع دقائق حتى تصبح حمراء وتكتسب لون أصفر ذهبي.
- تنشأ جميع رقائق البصل من الزيت ونضعها على منديل المطبخ حتى تجف وتتخلص من الزيت الموجود بها.
- يتم استعمال شرائح البصل بالطريقة التي تحبون تناولها بها، فالبعض يحبون تناولها مع الكاتشب.
- بعض الأشخاص يضيفونها إلى الكشري أو أي أكلات لاكسابها نكهة وطعم رائع.
- اختار الطريقة التي تود تناولها بها، ويفضل أن يتم تناولها وهي ساخنة لأنها تكون ذات طعم أفضل.
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