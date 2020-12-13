تعرفوا على طريقة عمل شرائح البصل المُحمرة المُقرمشة في المنزل بالخطوات، حيث تعتبر لذيذة ويتم اضافتها لبعض الأطعمة لإعطاء نكهة مميزة مثل الكشري وغيرهم بالإضافة الأطعمة أخرى، ويحب الأشخاص تناولها مع الكاتشب مثل البطاطس كل بحسب ذوقه، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات سهلة تعرفوا عليها في هذا المقال.

مكونات تحضير شرائح البصل المُحمرة المُقرمشة

جهزوا هذه المكونات البسيطة فأغلبها موجود لديكم في المنزل من أجل تحضير رقائق البصل المقرمشة الرائعة:

اثنين حبة من البصل الأبيض صغير الحجم مقطعه إلى شرائح رقيقة.

ملعقة ونصف كبيرة من الدقيق.

ملعقة ونصف صغيرة من نشا الذرة.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت.

خطوات تحضير شرائح البصل المُحمرة

يتم تحضير الشرائح من البصل المقرمش بالخطوات التالية لتصبح رائعة ويمكن تناولها بأي طريقة: